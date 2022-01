New World: Update führt Modifikationen von Expeditionen ein, reduziert Mid-Game-Grind, kurbelt Wirtschaft an

HQ

Diese Woche ist ein großes Update für New World erschienen, das Fehler behebt, Spielmechaniken ausbalanciert und einige Inhalte verändert oder neu einführt. Die größte Neuerung sind sogenannte „Mutations-Expeditionen", das sind besonders knifflige Variationen der PvE-Herausforderungen.

Die ohnehin schwierige Mehrspieleraktivität wird dabei mit wöchentlich wechselnden Zusatzbedingungen, die von erhöhtem/reduziertem Elementarschaden bis hin zu hinderlichen Debuffs reichen, versehen. Es gilt die Regel: Je größer die Herausforderung, desto besser die Belohnung. Da namhafte Feinde in Expeditionen ab sofort wahrscheinlicher Beute fallenlassen, lohnt sich die PvE-Aktivität also etwas mehr. Auch die Zugangsbedingungen wurden reduziert, da sich Orbs neuerdings kaufen lassen und die Schlüssel einfacher in der Herstellung sind.

Weil es gerade eine kleine Spielerflaute gibt, greift Amazon Game Studios in die Wirtschaft des MMOs ein. Die Miete von Häusern sinkt zum Beispiel auf ein Zehntel und man muss Items weniger oft reparieren. Das Geld werdet ihr benötigen, da man in den Fraktions-Shops neuerdings neue und hilfreiche Late-Game-Gegenstände kaufen kann, die zuvor ausschließlich erspielt werden mussten. Gleichzeitig wurden Maßnahmen ergriffen, um Goldverkäufer zu stoppen, doch wie wirksam diese Bemühungen sind, muss sich erst noch zeigen. Das Schnellreisesystem ist ebenfalls günstiger geworden und es gibt neue Teleportstationen auf der Weltkarte. Mit einer neuen Währung (Schattensplitter) dürft ihr eure beste Ausrüstung auf den Rüstungswert 625 bringen.

Ab sofort werden neue Spieler nicht mehr so lange benötigen, um die Stufen 23 bis 45 aufzusteigen. Amazon Game Studios reduziert die Menge der benötigten Erfahrung um ein Fünftel, was euch in dieser Phase im Umkehrschluss etwa 20 Prozent Zeit spart. In New World wurden zudem XP-Bursts eingeführt, die es leichter machen sollten, die Expertise/Kompetenz auf den Maximalwert 600 zu bringen. Hilfreich dürfte außerdem sein, dass einige Feindarten abgeschwächt wurden und im Kampf nicht mehr so lange durchhalten. Die erfahrensten Spieler richten niedrigstufe Neueinstiger nicht mehr ganz so schnell hin und kassieren von ihnen neuerdings auch etwas mehr Schaden (was den Mobbern hoffentlich eine Lehre sein wird!).

Die Liste der Bugs-Fixes ist sehr lang und sie reicht über sämtliche Spielbereiche des MMOs. Fehlende oder falsche Anzeigen, inkorrekte Berechnungen und Soundprobleme wurden behoben und beim Fraktionswechsel solltet ihr ab sofort keine Fortschritte mehr verlieren. Habt ihr dadurch in der Vergangenheit etwas eingebüßt, lassen sich diese Inhalte nachträglich leider nicht wiederherstellen, schreibt das Team.

Quelle: Amazon Game Studios.