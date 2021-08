New World: Letzte offene Beta im Zeitraum vom 9. bis zum 12. September geplant

HQ

Zweieinhalb Wochen vor der Veröffentlichung von New World möchte Amazon Studios den Spielern eine weitere Gelegenheit bieten, das kommende MMORPG im Rahmen einer offenen Beta auszuprobieren. Auf der Gamescom-Show ONL wurden einige der Regionen und Monster präsentiert, die wir auf der mysteriösen Insel Aeternum antreffen werden. Der Game Director von New World, Scott Lane, deutete im anschließenden Gespräch mit dem Moderator Geoff Keighley an, dass mehr Einzel- und Mehrspielerinhalte auf dem Weg in das Spiel seien