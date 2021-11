New World hat vier Wochen nach dem Start noch immer über 400.000 Spieler

HQ

New World startete sehr vielversprechend in die MMO-Welt, als das Online-Rollenspiel Ende September nach langer Produktion auf den Markt kam. Kurz nach dem Start haben sich plötzlich sehr viele Spieler für das Projekt von Amazon Game Studios interessiert, doch diese Stimmung ist mittlerweile natürlich etwas abgekühlt. Etwa einen Monat später sind die meisten Nutzer bereits wieder verschwunden.

Forbes hat sich mit den Steam-Charts beschäftigt und bemerkt, dass nur noch etwa 40 Prozent der Spieler am vergangenen Wochenende in New World vorbei geschaut haben. Zu einem gewissen Grad ist das nachvollziehbar, denn nur wenige Spiele können so viele Menschen vier Wochen lang am Stück beschäftigen. Außerdem litt das Produkt unter vielen technischen Problemen, die das Team nach wie vor in den Griff zu bekommen versucht.