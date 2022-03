New World: Amazon verspricht neue Region, drei zusätzliche Expeditionen und saisonale Ereignisse in 2022

HQ

Die Entwickler des MMORPGs New World haben in den letzten Monaten daran gearbeitet, neue Inhalte für das Online-Game zu erstellen und diese Pläne sind nun bereit, um kommuniziert zu werden. Noch im Frühjahr werden die Spieler in eine Expedition mit dem Titel "Tempest's Heart" eingeladen, wo sie eine neue Donnerbüchse finden können. Gleichzeitig soll der PvP-Bereich etwas spannender gestaltet werden, unter anderem durch die Integration von Arenen für zwei Teams à drei Spieler.

In den Sommermonaten wird New World eine weitere Expedition hinzugefügt, die auf den Namen "Barnacles & Black Powder" hört. Die Entwickler möchten gleichzeitig eine Matchmaking-Funktion für diese Aktivitäten errichten, um es neuen Spielern zu erleichtern, auf solche Inhalte zuzugreifen. Abgerundet wird der erwartete Content-Patch mit einem saisonalen Live-Service-Event.

Bevor Amazon Game Studios das Jahr abschließt, will das Team die Region "Brimstone Sands", der Großschwert-Waffentyp, Ranglistenfunktionen, eine dritte Expedition ("The Ennead") und zwei saisonale "Events" - "Nightvale Hallow" (was etwas nach Halloween klingt) und "Turkulon" - ausliefern.