New World: Aeternum wird Mitte September eine Crossplay-fähige offene Beta veranstalten

Als ich im Juni bei Summer Game Fest die Gelegenheit hatte, New World: Aeternum auszuprobieren, war ich wirklich überrascht, wie diese alternative Herangehensweise an das Spiel ein eher alltägliches MMORPG in ein kompetentes Action-RPG verwandelte. Während einige von euch in den letzten Wochen die Chance hatten, dies in geschlossenen Betas selbst zu erleben, wird der nächste Monat den Massen den Zugang zum Titel ermöglichen, da Amazon Games im September eine offene Beta veranstalten wird.

Die offene Beta läuft vom 13. bis 16. September und wird auf PC, PS5 und Xbox Series X/S-Konsolen, in Europa, Nord- und Südamerika sowie APAC verfügbar sein und auch vollständig Crossplay-fähig sein.

Es wird den Spielern ermöglichen, das Eröffnungserlebnis und die Questreihe bis Stufe 30 zu überprüfen, und obwohl der Fortschritt nicht gespeichert und in die Vollversion des Spiels übernommen wird, wenn sie am 15. Oktober erscheint, werden Belohnungen, die ihr während der offenen Beta freischaltet, bei der Veröffentlichung bereitgestellt, was bedeutet, dass dies eine erstklassige Möglichkeit ist, dem Rest der Community in diesem Herbst einen Vorsprung zu verschaffen.

Die offene Beta kann ab dem 12. September ebenfalls vorgeladen werden.