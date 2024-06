New World: Aeternum Vorschau - Eine natürliche, aber unvollkommene konsolenorientierte Entwicklung

Vor ein paar Jahren, als New World durchstartete und sich scheinbar jeder in Amazon Games ' MMORPG vertiefte, war ich Teil der Gruppe, die nichts mit dem Spiel zu tun haben wollte. MMORPGs waren noch nie mein Ding, also war ich trotz der aufregenden Prämisse eines breiten und fesselnden Fantasy-Abenteuers völlig desinteressiert, das Spiel auszuprobieren. Und genau deshalb ist mir New World: Aeternum schnell aufgefallen.

Für alle, die nicht wissen, was dieses Spiel ist und wie es sich vom Haupt-PC-Erlebnis unterscheidet, ist es in erster Linie für Konsolenspieler und Controller-Eingaben konzipiert, bietet aber auch eine überarbeitete Version des Hauptteils des Spiels, so dass jeder es von Anfang bis Ende völlig alleine erleben kann. Ja, Sie haben richtig gelesen. Wenn du willst und willst, kannst du die sozialen Kernelemente, die New World im MMORPG-Bereich hervorstechen ließen, aufgeben und stattdessen die Welt von Aeternum als einsamer Wolf erkunden.

Nun, das mag wie eine kontraintuitive Art erscheinen, New World zu genießen, und in vielerlei Hinsicht ist es das auch, aber es macht das Spiel auch viel zugänglicher für die Horden von Spielern, die keine etablierten MMO-Gilden haben, auf die sie sich stützen können und die es überwältigend finden, in diese Szene einzudringen. Da New World: Aeternum dieses zentrale Design aufweist, wurde ein Großteil des Kern-Gameplays an Solospieler angepasst. Das bedeutet, dass es zwar immer noch ein lebendiges, atmendes Land zu erkunden gibt, das von vielen Spielern bevölkert wird, aber du kannst jede einzelne Begegnung mit der Kerngeschichte alleine angehen und überwinden. Du wirst Hilfe brauchen, um einige der späten und herausfordernderen Aktivitäten zu genießen, aber das ist bei jedem Spiel der Fall, das für den Mehrspielermodus entwickelt wurde, und als Destiny 2 -Enthusiast bin ich damit mehr als vertraut.

Aber wie auch immer, lassen Sie mich dazu übergehen, wie Amazon ein hartes MMO genommen und es für Konsolen konvertiert und neu gebaut hat. In erster Linie wurde die übliche MMO-Benutzeroberfläche, die die meisten Spieler dazu bringen würde, vor Angst um ihr Leben zu schreien, massiv vereinfacht, so dass Sie nicht mehr mit einer Vielzahl von Tasten und Eingaben überfordert sind, die Dutzende von Stunden erfordern, um sie zu meistern. Stattdessen kann jede Aktion mit einem einzigen Tastendruck auf Ihrem Controller ausgeführt werden. Das bedeutet zwar, dass es mehr Handlungsspielraum und weniger Auswahlmöglichkeiten gibt, aber es bedeutet auch, dass sich das Gameplay und die Action deutlich vereinfachter und stromlinienförmiger anfühlen. Vor allem der Kampf hat meine Aufmerksamkeit erregt, da man jetzt mit leichten und schweren Angriffen angreift, Waffen wechselt und ein paar spezifische Fähigkeiten zu seinem Vorteil einsetzt, ohne 10 Funktionstasten und eine ganze Reihe anderer Eingaben zu benötigen, die an verschiedene andere Tasten gebunden sind. Es ist jedoch nicht alles Sonnenschein und Regenbogen, da die Menüführung in eine häufige und massiv frustrierende Falle getappt zu sein scheint, indem sie ein Cursorsystem verwendet, um an Ihrem Inventar, Ihren Einstellungen und so ziemlich jeder anderen Menüoberfläche herumzufummeln, die Sie sich vorstellen können. Unnötig zu erwähnen, dass dies die Landung nicht blockiert und von einer alternativen Designphilosophie profitieren würde.

Wenn Sie sich über die Auswirkungen der Konvertierung von New World auf eine Konsole im technischen Sinne gewundert haben, möchte ich Ihnen versichern, dass es auch hier keinen Grund zur Sorge gibt. Die Leistung scheint fehlerfrei zu sein (zumindest auf PS5) und die Grafik hält sich mit Anmut, wenn auch etwas hässlich, wenn man nah heranzoomt oder eine Zwischensequenz betritt. Aber ansonsten ist es schwer, diese Konsolenportierung für New World zu schlagen, da es so aussieht, als hätte Amazon Games so ziemlich alle Grundpfeiler dessen, was das Spiel populär gemacht hat, auf den Punkt gebracht und gleichzeitig sichergestellt, dass es zu einem völlig anderen Spielertyp passt und passt.

Lange Rede, kurzer Sinn, Amazon hat ein reines MMORPG in etwas verwandelt, das dem Action-RPG ähnelt, das es oft behauptet hat. Wenn man dies und die Tatsache bedenkt, dass Aeternum mehr Charakter-Archetypen zum Meistern bringt, eine neue groß angelegte PvP-Zone, Endgame-Solo-Prüfungen, ein angepasstes Leveling-Erlebnis, einen 10-Spieler-Raid, überarbeitete Dialogsysteme und auch die vollständige Parität zwischen PC und Konsole, bei der Konsolenspieler sogar alle früheren New World -Inhalte einschließlich der Rise of the Angry Earth -Erweiterung zum Start erhalten, Es gibt viele Gründe, sich auf diese Version von New World zu freuen. Und ihr werdet auch bald einen Vorgeschmack auf diese Action bekommen, denn zwischen dem 11. und 17. Juli ist eine geschlossene Beta geplant, bei der eingeladene Xbox Series X/S- und PS5-Spieler das Spiel auf die Probe stellen und sogar einen Blick auf einige der versprochenen Endgame-Aktivitäten werfen können.

