Wenn Sie sich nicht mit New World auskennen, haben Sie vielleicht die Enthüllung von New World: Aeternum gesehen und über die Frage nachgedacht, was das eigentlich ist. Handelt es sich um ein neues Spiel? Handelt es sich um eine Erweiterung? Wie wirkt sich das auf die ursprüngliche Markteinführung im Jahr 2021 aus? Die einfache Antwort ist, dass New World: Aeternum New World ist, nicht mehr und nicht weniger. Dies ist eine aktualisierte und geringfügig verbesserte Version des ursprünglichen MMORPGs, die an den Stellen, an denen Verbesserungen vorgenommen werden können und sollten, optimiert und verdreht wurde, alles als Teil der Bemühungen, das Spiel auf seine Konsolenveröffentlichung vorzubereiten. Ja, Sie haben richtig gehört, New World ist jetzt auf der Konsole, und wenn Sie neugierig sind, was das für die PC-Version bedeutet, nun... Scheinbar nicht viel. Sie erhalten die oben genannten Anpassungen in einem Komplettpaket, das das Basisspiel und die Rise of the Angry Earth -Erweiterung zusammenführt, aber ohne all den Ärger und zusätzlichen Aufwand, der in dieses Projekt gesteckt wurde, um das Controller-Gameplay und die Action auf einem Fernseher anzupassen, der sich auf halber Seite des Raumes befindet.

Tatsächlich ist New World: Aeternum eine konsolenorientierte Version von New World, und aus diesem Grund werde ich den Titel nicht wie üblich rezensieren, sondern mich darauf konzentrieren, wie dieses Spiel funktioniert und sich im Jahr 2024 als Konsole und verbessertes Erlebnis spielt - wenn Sie nach etwas anderem suchen, können Sie hier vorbeigehen, um zu sehen, was wir ursprünglich über New World im Jahr 2021 gedacht haben.

Das Wichtigste zuerst: New World: Aeternum ist immer noch ein MMORPG. Es ist jetzt weniger ein überwältigendes MMO und mehr ein Spiel, das sich an die RPG-Seite der Dinge anlehnt, was bedeutet, dass man den Großteil dieses Titels alleine erleben kann, ohne sich in Gilden und dergleichen zusammenschließen zu müssen. Wenn du diesen sozialen Aspekt magst, ist er immer noch sehr präsent, aber wenn du es vorziehst, die unglaublich lange Geschichte zu erleben und die riesige offene Welt zu erkunden, ohne mit anderen Spielern mithalten zu müssen, kannst du dies problemlos tun.

Was das Gameplay betrifft, so hat Amazon Games großartige Arbeit geleistet, um ein PC-MMORPG in ein Produkt zu verwandeln, das sich auf einem Controller angenehm anfühlt. Die Mechanik wurde so vereinfacht, dass sie ohne Komplikationen oder Frustrationen funktioniert, vielleicht sogar bis zu dem Punkt, an dem sie sich in der Praxis oft etwas zu einfach anfühlt. Die Controller-Action funktioniert problemlos, wobei die Nahkampfaktionen den Auslösern und die Fähigkeiten den Bumpern vorbehalten sind, während die grundlegende Interaktion den vier Kerntasten vorbehalten ist. Die Benutzeroberfläche wurde ebenfalls überarbeitet und gestrafft und so umgestaltet, dass sie jetzt zentralisiert und nicht in der Ecke des Displays eingeklemmt ist, sodass du leichter im Auge behalten kannst, welche Fähigkeiten verfügbar und bereit sind, gewirkt zu werden. All diese Teile beweisen, dass New World: Aeternum einen Platz auf Konsolen hat, aber das lässt sich nicht ganz auf das Menüdesign übertragen.

Es gibt einen besonderen Platz in der Hölle für Controller-Spiele, die Cursor als eine Form der Menünavigation verwenden, und dank seiner MMO-Wurzeln verwendet New World: Aeternum dies so ziemlich überall. Egal, ob es um das Basteln, das Navigieren in den Fertigkeitsbäumen, die Inventarverwaltung oder sogar die Auswahl des richtigen Köders für deine Angelrute geht, diese frustrierenden und trägen Cursorsysteme tauchen auf und machen dein Leben zu einem Albtraum. Aber das ist nicht das einzige Problem mit den Menüs, da ich denke, dass Amazon Games etwas Arbeit mit der Schriftwahl und sogar der Größe leisten muss. Wenn man auf einem Monitor ein paar Meter vor sich sitzt, gibt es nur wenige bis gar keine Probleme, aber wenn man sich auf einem Sofa zurücklehnt und ein bis zwei Meter entfernt fernsieht, verschlimmern sich die Probleme, was dazu führt, dass man sich unangenehm nach vorne lehnt, blinzelt und das Kleingedruckte der Waffe liest, die man gerade geplündert hat und die mehrere einzigartige und zufällige Effekte enthält.

Dieses Problem schleicht sich dann auch in die sozialen Elemente ein, die sich für den Controller-Benutzer eher wie ein Ärgernis anfühlen. Unten links auf deinem HUD siehst du einen Weltchat, der sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, während die Tastaturbenutzer flink Antworten eintippen, während du wie ein Höhlenmensch auf einer Pop-up-Tastatur navigierst. Diese Systeme funktionieren, und da gibt es etwas zu sagen, aber sicherlich können wir im Jahr 2024 bessere Lösungen für die Kommunikation und Menüführung finden, die den Controller-Benutzer nicht dazu bringen, den Kopf gegen die Wand zu schlagen?

Was die Grafik angeht, ist es im Allgemeinen ziemlich beeindruckend, was Amazon Games geliefert hat. MMORPGs sind notorisch hässlich, und wenn die Spiele größer werden, neigen sie dazu, hässlicher zu werden, damit sie weniger leistungsintensiv sind, was zweifellos ein Hauptgrund dafür ist, dass World of Warcraft immer noch so aussieht, als wäre es für einen PC aus der Mitte der 2000er Jahre gemacht worden. New World: Aeternum sieht nicht annähernd so rudimentär aus, aber wenn man sich auf die Details konzentriert, zeigt es große Risse. Die Charaktermodelle und die Feinde sind ehrlich gesagt sehr hässlich anzusehen, mehr denn je in Zwischensequenzen, aber das Gleiche wird oft nicht über das Umgebungsdesign gesagt. Wenn Sie um die Welt wandern, werden Sie von einigen der Ästhetiken überrascht sein, seien es goldene Strände, dichte Wälder, verschneite Berglandschaften, reich besiedelte Städte, es gibt viel Abwechslung in diesem Land, und das ist ohne Zweifel ein Highlight. Es ist auch erwähnenswert, dass die Leistung auf der Xbox Series X manchmal zu kämpfen hat, insbesondere beim Durchblättern der ermüdenden Menüs, die in der Regel einige Sekunden brauchen, um sich zu registrieren und zu verarbeiten, bevor sie Ihnen den Inhalt präsentieren. Unnötig zu erwähnen, dass sich das für ein brandneues Spiel im Jahr 2024 hart anfühlt.

Wenn man all dies mit der Tatsache kombiniert, dass New World: Aeternum ehrlich gesagt im Moment zu viel Inhalt hat, sei es die langwierige Kampagne, zu viele Nebenquests, um sie zu zählen, Multiplayer-Großereignisse, PvP und sogar sieben einzigartige Charakter-Archetypen, aus denen man jederzeit wählen und wechseln kann, wenn man es für richtig hält, gibt es wirklich keinen Streit darüber, dass einem in diesem Spiel die Dinge ausgehen, die man tun kann. Brunnen... es sei denn, du lebst und atmest New World und New World nur das. Sicher, man kann über die Queststruktur von New World: Aeternum und seine sehr grindige Natur streiten, aber das sind Bedenken, die im Originalspiel existierten, und du kannst mehr darüber in unserer vollständigen Rezension des Originals oben sehen.

Wenn man bedenkt, dass der Konsolen-MMORPG-Sektor im Vergleich zum PC im Laufe der Jahre ziemlich mangelhaft war, ist New World: Aeternum definitiv ein starker Kandidat für interessierte Controller-Spieler. Es ist vollgestopft mit Inhalten, funktioniert recht gut mit einem Gamepad, hat eine brauchbare und oft beeindruckende Grafik und vollständiges Crossplay zwischen PC, PS5 und Xbox Series X/S, sodass du dich mit deinen Freunden zusammentun kannst, egal wo sie spielen. Aber es ist nicht ohne Grenzen und Probleme, und aus diesen Gründen könnte New World: Aeternum ein wenig mehr Verfeinerung und Anpassungen vertragen, um sicherzustellen, dass es die anstehende Aufgabe erfüllt, ein umfassendes und unbeeinträchtigtes Konsolen-MMORPG zu sein.