New Tales from the Borderlands ist Gold geworden

Es war spät am Freitag, als Santa Monica Studio bekannt gab, dass God of War: Ragnarök Gold geworden war und bereit für die Veröffentlichung am 9. November war. Aber das war nicht das einzige Spiel, das eine goldene Ankündigung erhielt, wie es auch Gearbox's New Tales from the Borderlands tat.

Wie in einem Tweet enthüllt, ist das Adventure-Spiel jetzt vorbereitet und bereit für die Veröffentlichung am 21. Oktober. Dies bedeutet, dass sich das Spiel überhaupt nicht verzögern wird, und jeder kann dieses Datum in seinen Kalendern als das erste Mal markieren, dass er sich darauf freuen kann, diesen storygetriebenen Toben um Pandora zu erleben.