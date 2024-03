Auf den ersten Blick ist es leicht, New Star GP als ein weiteres in einer langen Reihe von charmanten, aber nicht unbedingt übermäßig tiefgründigen und lohnenden Rennspielen in einer nostalgischen, minimalistischen Ästhetik abzutun. Ich denke da vor allem an Titel wie Art of Rally, Circuit Superstars und Horizon Chase. Alles unterhaltsame und äußerst kompetente Spiele auf ihre eigene Art und Weise, aber nicht gerade etwas, bei dem man Stunde für Stunde, Tag für Tag sitzt und Rundenzeiten genießt.

Man kann auch nicht sagen, dass das Studio New Star Games für Furore gesorgt hat, jedenfalls nicht auf dem Konsolen- oder PC-Markt. Nein, ihr Anspruch auf Ruhm liegt eher in mobilen Spielen, und dass sie sich jetzt plötzlich dafür entscheiden, sowohl für die Konsole als auch für den PC einen größeren, ernsthafteren Aufwand zu unternehmen, ist bemerkenswert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Genre für sie völlig neu ist, die geringe Größe des Teams und die Tatsache, dass New Star GP eigentlich gut ist.

Wenn wir über das bewusst reduzierte Äußere hinausblicken, in dem die kontrastreiche Welt der Polygone ihr Möglichstes tut, um an die Arcade-Rennen der 90er Jahre zu erinnern, finden wir überraschend viel Substanz und Tiefe. Wenn du also im Karrieremodus des Spiels vorankommen und mehr als das erste Rennen oder den Freeplay-Modus erleben willst, wird dir als Spieler hinter dem Steuer viel mehr abverlangt, als du vielleicht denkst.

Einfach nur Gas gedrückt zu halten und um die Kurven zu rutschen, als wäre es Cruis n' USA oder Ridge Racer, wird nicht ausreichen, und New Star GP beißt schnell mit einer guten Portion Realität zurück, wenn man versucht, es wie jeden anderen Arcade-Racer zu spielen. Versteht mich hier nicht falsch, dies ist nichts, was versucht, in Bezug auf Realismus mit EA und Codemasters F1-Serien zu konkurrieren, aber die Dissonanz zwischen Präsentation und tatsächlichem Fahrerlebnis ist überraschend und erfreulich.

New Star GP macht eigentlich ziemlich viel Spaß, wenn man den ersten Schock überwunden hat, sich mit seinen Computergegnern in einem Kampf um die vorderen Positionen zu messen, während man versucht, Aspekte wie Reifenverschleiß, Kraftstoffstand, Wetter und vieles mehr auszubalancieren. Ja, es ist eine Freude und überraschend immersiv. Darüber hinaus gibt es Boxenstopps, die in die Strategie einfließen und selbst als kleine Minispiele fungieren, in denen du deine Boxencrew manuell steuerst, während sie Reifen wechselt, Suppe nachfüllt oder Schäden an deinem Auto repariert.

Das Spiel ist auf jeder Ebene durch und durch fesselnd und man fühlt sich nie auf den Rücksitz verbannt, sondern bekommt ständig angeboten, die Kontrolle zu haben, ohne dass es sich jemals überwältigend anfühlt. Die Balance zwischen Arcade und Simulation ist klug und sauber gefunden, eine scheinbar seltsame Mischung, die aber im Fall von New Star GP wirklich funktioniert und den Titel von der Masse anderer nostalgisch stilisierter Rennspiele auf dem Markt abhebt.

Darüber hinaus haben wir auch einen exquisiten Karrieremodus, der es dir ermöglicht, von den frühen 80er Jahren mit seinen auffälligen, kleinen, heulenden F1-Autos bis hin zur Neuzeit Rennen zu fahren. Und das alles mit ständig wechselnden Strecken und dem Aussehen der Autos im Laufe der Jahre. Obwohl New Star GP keine offizielle Verbindung oder Lizenz zum Sport hat, gibt es mit insgesamt 34 Strecken viel Anerkennung für Fans des Sports. Alles von Silverstone in England bis Monaco mit seinen tückischen Wendungen.

Ja, es gibt viele Gründe, New Star GP zu schätzen, das sowohl mit Charme als auch mit Leidenschaft gefüllt ist. Als erstes Rennspiel des Studios ist es eine noch beeindruckendere Leistung, die es schafft, den schmalen Grat zwischen unbeschwert und fesselnd auszubalancieren. Ein Liebesbrief an die glorreichen Tage der 90er Jahre, als Virtua Racing die Spielhallen dominierte, aber voller moderner Sensibilitäten, die schnell unter die Haut gehen. New Star GP ist Arcade-Rennen vom Feinsten, und der Split-Screen-Modus ist perfekt, um die Freude mit Ihren Freunden auf dem Sofa zu teilen.

Egal, ob Sie ein begeisterter Fan des Sports sind oder einfach nur auf der Suche nach einfachen Rennen sind, hier ist etwas für Sie dabei. New Star GP ist rasant und ebenso herausfordernd, mit viel Charme und Persönlichkeit und einem beeindruckenden Karrieremodus. Für seinen Preis ist dies ein nostalgisches und überraschend herausforderndes Rennerlebnis, dem jeder eine ehrliche Chance geben sollte.