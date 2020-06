New Pokémon Snap verwandelt eure Nintendo Switch in eine Kamera

Eine der häufig in Vergessenheit geratenen Ableger der Pokémon-Serie wird bald auf die Nintendo Switch zurückkehren. Als The Pokémon Company heute während eines Livestreams New Pokémon Snap für die Hybridkonsole offiziell ankündigte, wurden nicht nur Hobbyfotografen angesprochen. Die Präsentation unter der Leitung des Firmenpräsidenten Tsunekazu Ishihara zeigte einen ruhigen Spaziergang durch die Welt der Pokémon, die wir mit der Kamera fotografieren. Wir haben leider nur einen kurzen Teaser gesehen, da die Arbeit wohl erst vor kurzem begonnen hat. New Pokémon Snap hat momentan noch kein Veröffentlichungsdatum für Nintendo Switch.

