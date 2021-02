New Pokémon Snap: Nintendos Fotografen demonstrieren Werkzeuge zur Bildbearbeitung

You're watching Werben

In New Pokémon Snap werden wir im Auftrag von Professor Mirror die tropische Insel-Region Lentil erkunden, um mehr über ein merkwürdiges Naturphänomen herauszufinden, das sich in der Gegend abspielt. Die beiden Jugendlichen Rita und Phil helfen uns dabei - denn irgendjemand muss schließlich die Kamera gerade halten, während Samtäpfel und Leuchtkugeln geworfen werden.

Im neuen Video bekommen wir einige Werkzeuge zu Gesicht, mit denen wir die Pokémon, denen wir unterwegs begegnen, aus ihren Verstecken herauslocken oder sie zu einer besonderen Aktion verleiten. Das Abspielen bestimmter Melodien oder das Verfüttern von Samtäpfeln sind nur zwei Beispiele dafür. Eine andere Methode ist der Einsatz sogenannter Lumina-Kugeln, die Pokémon sprichwörtlich zum Strahlen bringen.

Wer sich genau umschauen will, sollte seine Umgebung regelmäßig abscannen, um kein verstecktes Detail zu verpassen. Die gewissenhafte Dokumentation eurer Reise wird euer Forschungslevel erhöhen, was wiederum spielerische Vorteile mit sich bringt. Auf diese Weise werdet ihr anscheinend in der Lage sein, seltene Verhaltensweisen der Pokémon beobachten zu können. Möglicherweise seid ihr dann sogar irgendwann dazu in der Lage, euch dem scheuen Celebi zu nähern, das angeblich in der Lentil-Region anzutreffen sein soll.

The Pokémon Company ist abschließend noch einmal darauf eingegangen, warum ihr euch um die bestmögliche Bewertung eurer Fotos Gedanken machen solltet. Bilder aus eurem Pokémon-Fotodex werdet ihr nachträglich mit verschiedenen Stickern, Rahmen und Bildeffekten bearbeiten und online teilen können. Wer es auf Likes abgesehen hat, sollte sich also eingehender mit den Spielmechaniken beschäftigen. Zu viel Wettbewerb ist aber auch nicht immer gut.