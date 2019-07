New Game + erleichtert weitere Spieldurchgänge in Fire Emblem: Three Houses

Fire Emblem: Three Houses erscheint heute auf der Nintendo Switch und das dürfen Fans der Serie sehr spannend finden (wie ihr in unserer Kritik nachlesen könnt). Das Game hat uns ziemlich lange in seinen Bann gezogen und bietet darüber hinaus einen großen Wiederspielwert. Three Houses gibt uns glücklicherweise eine New-Game+-Option an die Hand, mit der ihr eure weiteren Spielverläufe aufpeppen könnt. Nachdem ihr das Spiel zum ersten Mal abgeschlossen habt, könnt ihr mit eurem aktiven Speicherstand einen weiteren Spielverlauf starten und von eurem Zimmer an der Akademie aus einige neue Dinge ausprobieren.

Zum einen ist es möglich die Statistiken von euren früheren Spielfiguren und eurem Professor aufwerten, was die Einheiten schon früh sehr mächtig macht (ideal, um die erste Spielhälfte schnell noch einmal durchzuspielen und zum zweiten Teil zu kommen). Dafür benötigt ihr Ansehen, das es für optionale Kämpfe und Quests gibt. Wenn eure Werte und Erfahrungen hoch genug sind, ist beinahe jeder Schüler von eurem Haus beeindruckt und denkt vielleicht darüber nach, in eure Klasse zu wechseln - ihr erhaltet also auch neue Kämpfer.

Es ist im NG+ auch möglich, die Kostüme eurer Begleiter zu verändern, allerdings ist die Option etwas weniger beeindruckend, als es sich zunächst anhört. Es geht im Grunde nur darum, ob die Studenten so aussehen, wie in der ersten Hälfte des Spiels, oder das Erscheinungsbild der zweiten Spielhälfte haben. Außerdem sind Portraits und die Darstellung der Figuren in einigen Videosequenzen nicht von dieser kosmetischen Entscheidung betroffen. Dafür kostet die Option aber auch kein Ansehen.

Ansehen könnt ihr übrigens schon während eures ersten Spieldurchlaufs sinnvoll einsetzen, denn die Währung lässt sich im hinteren Teil der Kapelle von Seiros für die Restaurierung der Skulpturen der vier Heiligen nutzen. Dadurch schaltet ihr permanente Boni frei, die eure Charakterentwicklung beschleunigen (die Vorteile bleiben beim nächsten Spielverlauf erhalten).