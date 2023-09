New F-Zero ist ein exklusives Battle-Royale-Spiel für Nintendo Switch Online

Wieder bietet uns Nintendo eine neue Überraschung, die weit von dem entfernt ist, was sich die Hoffnungen und Gerüchte der Fans gewünscht haben. Es gibt keine neue Haupt-F-Zero. Captain Falcon muss weiterhin im Kofferraum von Amiibos warten und in Smash Bros. Ultimate leben, denn das " Neue " der F-Zero-Serie, das vor einigen Tagen Gerüchte verbreitet haben, ist ein kleiner Titel, exklusiv für Nintendo Switch Online und basiert auf dem Multiplayer-Battle-Royale-Modus.

F-Zero 99 wird ein Multiplayer-Titel sein, in dem wir in spannenden 16-Bit-Rennen gegen 98 andere Piloten antreten werden, bei denen Sie Superfunken als Power-Ups verwenden können, um Positionen in der Gesamtwertung zu erklimmen. Es wird ab heute verfügbar sein, sodass Sie bereits auf Ihr NSO-Konto zugreifen und am Rennen teilnehmen können.

Und falls Sie es verpasst haben oder es in Aktion sehen möchten, sehen Sie sich den Trailer unten an: