New Cycle Impressionen: Für die optimistischen Frostpunk-Fans

Es gibt viele Strategiespieler da draußen, die sich mit Frostpunk zusammengesetzt und die wahren Anforderungen des Überlebens in einer postapokalyptischen Welt erlebt haben. Die harte Realität ist etwas, auf das die meisten Menschen nicht vorbereitet sind, und daher wirkt die Gameplay-Schleife am Ende wie eine ziemliche Herausforderung. Entwickler Core Engage hat sich angesehen, was Frostpunk so beliebt gemacht hat, und beschlossen, den Schwierigkeitsgrad ein wenig zurückzunehmen, und zwar in seinem kommenden Städtebau-Strategiespiel New Cycle, einem Titel, den ich während meiner Zeit in Köln zur Gamescom 2023 persönlich sehen konnte.

Der Entwickler sagte mir, dass New Cycle sowohl von Frostpunk als auch von der Anno-Serie inspiriert ist und dass es zwar ein postapokalyptisches Setting hat (diesmal aufgrund einer Sonneneruption), das Gameplay jedoch optimistischer und weniger anspruchsvoll ist. Du musst eine Stadt immer noch von Grund auf wachsen lassen, und dazu gehört auch, einen geeigneten Startort auszuwählen und dann Ressourcen und Arbeiter intelligent aufzuteilen, damit du verschiedene Einrichtungen und Gebäude betreiben und verwalten kannst, um zusätzliche Ressourcen zu generieren, die für das Wachstum deiner Stadt erforderlich sind.

Dazu gehört das Erstellen und Zuweisen von Menschen, die in der Wildnis nach Nahrung suchen und Bäume fällen, um Holz zu gewinnen, alles für die fortschrittlicheren mechanischen Systeme, die im Laufe des Spiels üblich werden und die Tür zu einer schnelleren, nachhaltigeren Ressourcenproduktion öffnen, und natürlich die Möglichkeit, Bier zu brauen, um die Stimmung hoch zu halten. Nach dem, was ich im Gameplay gesehen habe, ist der Beginn einer Siedlung sehr normal für den Städtebau, aber wenn man an Größe zunimmt, wird es dem von Factorio fast ähnlicher, mit einem viel industrialisierteren Stil, vollgestopft mit vielen Förderbändern und dergleichen.

Um die Dinge interessant zu halten, wird New Cycle Jahreszeiten enthalten, die sich auf das Gameplay auswirken, da der Winter zum Beispiel deutlich schwieriger zu überleben ist, zusätzlich zu den Wettersystemen, die weitere Sand ins Getriebe werfen. Hinzu kommen umfangreiche Fähigkeitsbäume, mit denen du herumspielen kannst, um die Effizienz deiner Stadt und ihrer Bewohner zu steigern. Und das alles zusätzlich zu einem narrativen Arrangement, bei dem der Spieler Entscheidungen treffen muss, die sich auf die Geschichte und sogar auf die Welt auswirken, in der deine Stadt angesiedelt ist.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass es bei New Cycle nicht nur darum geht, was innerhalb der Grenzen Ihrer Stadtgrenzen existiert. Sie können Entdecker in die Wildnis schicken, um zusätzliche Ressourcen zu jagen und sogar andere Siedlungen zu finden, die Sie suchen können, um die Kontrolle zu übernehmen und Ihre Reichweite zu erhöhen, auf Kosten von mehr Systemen und Menschen, die Sie verwalten müssen. Die Welt ist dazu da, erkundet und dokumentiert zu werden, und genau das musst du tun, wenn du deine Stadt weiter ausbauen und entwickeln willst.

Um sicherzustellen, dass du das Beste aus der Umgebung und den von dir erstellten Gebäuden herausholst, hat Core Engage New Cycle mit verschiedenen analytischen und informativen Systemen entworfen, die zeigen, wo sich Ressourcen auf der Welt befinden und wie effektiv dein Gebäude sein wird, bevor es tatsächlich seine Fundamente errichtet. Diese Systeme erstrecken sich auch darauf, zu dokumentieren, wie glücklich Ihre Bewohner sind, da sie mit niedriger Moral weniger wirkungsvoll und reaktionsschnell sind und sogar anfangen zu revoltieren, wenn die Moral zu niedrig wird. Aber zum Glück kommt hier wieder Bier ins Spiel, denn es gibt keinen besseren Weg, einen postapokalyptischen Überlebenden aufzuheitern, als mit einem eiskalten Brewski.

Wie Sie sehen können, entwickelt sich New Cycle zu einem ziemlich tiefgründigen und komplexen Städtebau-Strategiespiel, wenn es im Winter in Early Access auf dem PC erscheint. Es gibt keinen Zeitrahmen, wie lange das Spiel als EA-Projekt bleiben wird, aber Core Engage hat mir gesagt, dass im Laufe der Zeit von EA weitere fortgeschrittene Produktionsstufen hinzugefügt werden, ebenso wie zusätzliche Funktionen und Gebäude, die alle im Vorfeld der letztendlichen Veröffentlichung von 1.0 verfügbar sein werden.