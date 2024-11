New Arc Line wird diesen Monat im Early Access verfügbar sein

HQ

Wir haben darauf gewartet, genau zu erfahren, wie Entwickler Dreamate New Arc Line debütieren wird, und jetzt haben wir endlich eine Antwort an dieser Front. In einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass der Entwickler das Spiel zunächst als Early-Access-Projekt auf den Markt bringen wird, da er das Spiel mit Hilfe des Feedbacks seiner Fans weiter verbessern möchte.

"Wir haben schon seit einiger Zeit über diese Entscheidung nachgedacht, aber das Feedback aus der Steam Next Fest-Demo war von so unschätzbarem Wert, dass wir uns für das Early-Access-Launch-Modell entschieden haben. Kurz gesagt, wir wollen eng mit euch, unseren Fans, zusammenarbeiten, um die Vollversion von New Arc Line zu einem wirklich unvergesslichen RPG-Erlebnis zu machen."

Es wird erwähnt, dass es Bedenken gibt, dass ein storybasiertes Spiel auf diese Weise veröffentlicht wird, aber Dreamate hat dies auch kommentiert, indem es bestätigte, dass "der erste Early-Access-Start nur etwa ein Viertel der Haupthandlung enthalten wird. Wir werden zwar in mehreren Inhaltsupdates bis zur Vollversion weitere Gebiete und Quests hinzufügen, aber wir planen, mehr Nebenquests und Inhalte zum Aufbau von Welten einzuführen, anstatt die Hauptgeschichte zu weit voranzutreiben."

Wir können zwar davon ausgehen, dass wir sehr, sehr bald mehr über die Early-Access-Veröffentlichung erfahren werden, aber was wir wissen, ist, dass es am 26. November erscheinen wird, für 19,99 $/19,99 € im Einzelhandel erhältlich sein wird und dass es einen neuen Trailer für das Spiel gibt, den Sie unten sehen können.