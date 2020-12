Neverwinter: Abschluss der Meilenstein-Kampagne auf PS4 und Xbox One erhältlich

You're watching Werben

Nachdem PC-Spieler*innen bereits Zugriff auf Neverwinter: Die Erlöste Zitadelle, Meilenstein IV hatten, steht das neueste Update des Free-to-Play-MMORPGs seit heute auch auf der Playstation 4 und Xbox One bereit. Meilenstein IV ist der Abschluss einer Kampagne, "in deren Verlauf die Spieler von Neverwinter die Erzteufelin Zariel beim Konflikt zwischen Teufeln und Dämonen, dem sogenannten Blutkrieg, unterstützen". Den Veröffentlichungs-Trailer findet Ihr am Ende dieser News, Details rund um Neverwinter und Meilenstein IV bietet die offizielle Seite des Fantasy-Titels, der im Dungeons&Dragons-Universum angesiedelt ist.