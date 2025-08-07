Neverway bestätigt die Nintendo Switch-Version, die nächstes Jahr erscheint

Anfang des Sommers hörten wir zum ersten Mal von Neverway, dieser Art von Lebenssimulation mit Action- und Farming-Elementen, plus etwas namenlosem Horror und einer viel weniger hellen und farbenfrohen Atmosphäre als andere Vertreter des Genres wie (ja, ihr habt es erraten) Stardew Valley.

Damals wussten wir, dass Neverway, entwickelt und im Eigenverlag veröffentlicht von Coldblood Inc., "irgendwann in der Zukunft" auf den PC kommen würde, aber jetzt können wir das Veröffentlichungsfenster weiter auf 2026 eingrenzen und dem Spiel eine neue Plattform hinzufügen: Nintendo Switch.

Coldblood hat heute bei Nintendo Indie World vorbeigeschaut, um uns einen neuen Trailer zu Neverway zu zeigen, der auf Nintendos Hybrid läuft. Es wurde auch bestätigt, dass es für die ursprüngliche Switch erscheinen wird, so dass es für diejenigen, die es auf Nintendo Switch 2 spielen, kompatibel (und vielleicht sogar verbessert) sein wird.

Schau dir den Trailer zu Neverway auf Nintendo Switch an und lass uns wissen, was du denkst.