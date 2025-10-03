Neverland: A Peter Pan Adventure vom neuen britischen Studio angekündigt

Es ist an der Zeit, den Namen eines neuen britischen Entwicklers zu erfahren, Second Star Games. Das Studio wurde von einem Haufen Branchenveteranen gegründet, angeführt von Tom Stone, der ehemaligen Geschäftsführer von TT Games (bekannt für Tonnen von Lego-Spielen).

Das neue Studio hat seinen Sitz in Manchester und sein Fokus scheint ähnlich wie bei TT Games zu sein, nämlich Spiele, die sich an Familien richten, und ihr erster Titel wird ein Peter Pan Abenteuer sein. Sie haben sich die Rechte gesichert, Spiele zu entwickeln, die auf dem klassischen Charakter basieren, und schreiben in ihrer Pressemitteilung:

"Mit dem Ziel, einer der führenden Entwickler und Publisher der Branche zu werden, wird der erste Titel des Studios Neverland: A Peter Pan Adventure sein - ein Fantasy-Abenteuerspiel, das in der reichhaltigen und magischen Welt von Neverland spielt. Weitere Details zum Spiel werden in Kürze bekannt gegeben."

Wir haben keine weiteren Details, aber wir können einen sehr kurzen Teaser mit einem Konzeptbild von Neverland im ersten Instagram-Post des Studios finden, und weitere Informationen über Neverland: A Peter Pan Adventure werden "bald" versprochen.