Never Grave: The Witch and The Curse, der nächste 'Hollow Knight' von den Machern von Palworld

Zu Beginn des Jahres 2024 gab es mit der Einführung von Palworld von Pocketpair am 19. Januar eine Revolution in der Branche. Vom letzten Freitag bis heute ist die Anzahl der Spieler des Spiels um mehr als eine Million pro Tag gestiegen. Skandalöse Zahlen, die viele AAAs mit viel größeren Budgets gerne sehen würden.

Die Kontroverse um das Spiel hat jedoch wenig mit Dingen wie Mikrotransaktionen zu tun, sondern eher mit einer Grauzone zwischen Inspiration und offenem Plagiat des Spiels von Pokémon und The Legend of Zelda. Nintendo untersucht die Angelegenheit bereits gründlich, während das Studio bereits auf die nächste Veröffentlichung im Laufe dieses Quartals blickt: ein Metroidvania namens Never Grave: The Witch and The Curse.

Wie Sie auf der Steam-Seite sehen können, wird das Spiel ein Metroidvania mit rasanten Action-Elementen und einer düsteren Welt, die von Fantasy-Feinden bevölkert ist und in der eine kleine schwertschwingende Hexe die Hauptrolle spielt. Abgesehen von dieser ersten Ebene ist es leicht zu erkennen, dass das Design, die Animationen und die Beleuchtung mit einem anderen Namen im Kopf mitschwingen: Hollow Knight.

Im Moment hat Team Cherry noch kein Statement abgegeben, wie es The Pokémon Company mit Palworld getan hat, aber es besteht kein Zweifel, dass ein IP-Experte hier Arbeit zu erledigen hätte. Das australische Studio macht weiterhin Fortschritte bei der Entwicklung von Hollow Knights Fortsetzung Silksong, wobei es wenig Neues zu berichten gibt. Eine Lücke, die die Spieler vermutlich mit diesem Never Grave: The Witch and The Curse füllen werden.

Wenn ihr euch selbst ein Bild von der "Inspiration" machen wollt, schaut euch den Ankündigungstrailer unten an.