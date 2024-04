Never Alone 2 kann jetzt auf Steam zur Wunschliste hinzugefügt werden

Im Jahr 2014 überraschte das Studio E-Line Media mit seinem emotionalen Abenteuer Never Alone, einem Titel, der tief in der traditionellen Folklore des Iñupiaq-Volkes in der Arktis verwurzelt ist. Darin steuerten wir ein Mädchen und einen Fuchs, während sie ein Puzzle-Erlebnis erlebten, das allein oder im Koop-Modus mit beiden Charakteren genossen werden konnte. Und es scheint, dass es noch mehr Geschichten zu erzählen gibt, denn während der Triple-i-Initiative wurde eine Fortsetzung angekündigt.

Never Alone 2 wurde gerade der Welt vorgestellt und enthüllt das Protagonistenpaar nach zehn Jahren des Schweigens in einem kurzen Trailer mit einer sehr ähnlichen Ästhetik wie der erste Teil. Der Titel kann jetzt zur Steam-Wunschliste hinzugefügt werden, und Sie können sich den kurzen Teaser unten ansehen.