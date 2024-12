Neva Studio-Mitbegründer verrät, wie das Elternsein dazu beigetragen hat, das Spiel zu entwickeln

HQ

Auf der BIG-Konferenz in Bilbao haben wir uns mit einigen großartigen Entwicklern unterhalten, darunter Roger Mendoza, Mitbegründer von Nomada Studio, den Schöpfern von Gris und Gewinner des Game Award 2024 Neva.

Vor der Zeremonie haben wir mit Mendoza darüber gesprochen, wie er das Erlebnis von Neva geprägt hat, und er verriet, dass es sehr geholfen hat, das Potenzial des Spiels als Elternteil zu erkennen. "Ich habe mit dem Spiel angefangen, als ich noch kein Vater war", sagte er. "Jetzt habe ich das Spiel beendet und bin Vater. Und naja, meine Kinder sind noch klein, aber der Teil, den ich mich mehr widergespiegelt sehe, ist, dass der Wolf macht, was er will. Es hört dir nicht zu. Du musst ihm hinterherlaufen."

"Das ist aber super cool, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich auf einer anderen Ebene mit dem Spiel verbinde. Und ich denke, das ist dem Spiel gut gelungen, und die Tatsache, dass man zum Beispiel anfängt, den Wolf zu beschützen, der Wolf am Ende einen beschützt, was hoffentlich mit meinem Kind passieren wird. Ich denke also, dass diese ganze Sache mit der Elternschaft gut funktioniert und ich denke, die Leute haben sich damit verbunden, ehrlich gesagt."

Um mehr darüber zu erfahren, wie Neva entstanden ist, einschließlich der Bedeutung hinter dem Herbstbereich des Spiels, schaut euch unser vollständiges Interview unten an: