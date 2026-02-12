Neva: Prolog führt neue Mechaniken und eine Ursprungsgeschichte für das Hauptspiel ein

HQ

Hast du das Ende von Neva wirklich verstanden? Um die Sache noch komplizierter zu machen, hat Nomada Studio gerade überraschend eine Story-Erweiterung vorgestellt, die per DLC ins Spiel kommt.

Aber keine Sorge: Anstatt direkt mit der Hauptgeschichte zu verbinden, spielt Neva: Prolog, wie er heißt, "Jahre vor den Ereignissen des Grundspiels" und "erzählt die Geschichte, wie Alba und Neva sich zum ersten Mal trafen", während das Mädchen das Wolfsjunges führt. Und neben dem narrativen Wert ermöglicht der Inhalt Nomada, mit neuen Spielmechaniken zu experimentieren und den Spielern neue Herausforderungen und "gefährliche Prüfungen" mit Plattformen und bisher nie gesehenen Gegnern zu präsentieren. Alles spielt an unterschiedlichen Orten und Konzepten, basierend auf den Zeichnungen des Künstlers Conrad Roset.

Du brauchst das Grundspiel, um Neva: Prologe zu spielen, das am 19. Februar erscheint, also genau in einer Woche.