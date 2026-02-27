HQ

In den letzten Jahren habe ich zunehmend eine Vorliebe für Erweiterungen für Spiele entwickelt, die mir wirklich gefallen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Spiele heute so lange in der Entwicklung brauchen, dass kreative Visionen während der Entwicklungsphase kommen und gehen. Daher kann eine solide Erweiterung als schmackhafte Vorspeise dienen, während der Hauptgang in der Küche köchelt. The Lake House für Alan Wake 2, Valhalla für God of War: Ragnarök, Burning Shores für Horizon Forbidden West und Shadow of the Erdtree für Elden Ring haben alle auf hervorragende Weise neue Perspektiven ins Hauptspiel gebracht. Als Nomada während der letzten Woche beim State of Play Neva Prolog ankündigte, war ich ziemlich aufgeregt. Neva gehörte 2024 zu meinen persönlichen Favoriten, aber ich hatte nicht erwartet, noch 3-4 Jahre mehr vom Universum zu sehen oder irgendetwas von Nomada zu spielen.

Aber manchmal ist es schön, falsch zu liegen, denn auch wenn Neva Prologue sich nicht wie eine absolute Notwendigkeit anfühlt und etwas mehr Substanz hätte vertragen können, ist es wunderbar, wieder Neva und Alba zu haben, und ein Abschnitt sticht so stark hervor, dass er allein den niedrigen Preis wert ist.

Wie der Titel schon andeutet, spielt Neva Prologue vor dem Hauptspiel, aber da der Schwierigkeitsgrad höher ist als zu irgendeinem Zeitpunkt im Hauptspiel, solltest du nicht damit beginnen. Falls du Neva (das Hauptspiel) noch nicht gespielt hast, solltest du vielleicht vorspringen und hier unsere Rezension lesen. Aber wenn du es eilig hast oder faul bist, hier eine kurze Vorstellung.

Neva ist ein 2D-Action-Adventure-Spiel, das Plattforming, Kampf und Rätsellösen mit einer emotionalen Geschichte in einem der schönsten Pakete verbindet, die man sich vorstellen kann. Hier folgen wir der Frau Alba und ihrem Wolfsfreund Neva, die gemeinsam versuchen, das Land von einer dunklen Verderbnis zu befreien, die sehr an Kaonashi aus Chihiro und die Hexen erinnert.

Im Prolog von Neva erfahren wir die Geschichte, wie sich die beiden kennengelernt haben. Als Alba Neva traf, wenn man so will. Es fängt etwas langsam an. Alba entscheidet sich, in einen Sumpf zu gehen, wo sie schließlich Neva findet und beschließt, sich um das junge Jungtier zu kümmern. Die erste Hälfte entspricht visuell nicht ganz den besten Momenten von Neva, und obwohl neue Elemente eingeführt werden, wird das Spiel nie wirklich fesselnd.

Wir bekommen ein Trio neuer Bedrohungen in Form von Armen, die aus dem Untergrund hochragen und durch das richtige Timing des Sprungs vermieden werden können; ein Feind, der von hinten angegriffen werden muss; Und einige Ballongegner, die beim Treffer explodieren, aber im Gegenzug einen Höhenschub geben, wenn du sie vorher triffst.

Etwa zur Hälfte wird die Hauptbedrohung eingeführt, und dann fügt sich plötzlich alles zusammen. Es gibt eine visuell beeindruckende Fluchtsequenz, einen herausfordernden Bosskampf und dann einen ziemlich langen Abschnitt, der mit dem Besten des Hauptspiels konkurriert. Hier befindet man sich zwischen Gewölben, die an eine riesige Kathedrale erinnern. Die Musik wird intensiver und plötzlich wird die Halle erleuchtet, wodurch neue Plattformen sichtbar werden, die nur in wenigen Sekunden genutzt werden können, wenn das Licht am stärksten ist. Hier kommen Mechanik, Optik und Sound zusammen und verschmelzen zu einer höheren Einheit. Plötzlich wird klar, dass das Thema von Neva Prolog der Rhythmus ist. Das Timing, den Armen von unten auszuweichen, war der erste Schritt, und die beleuchteten Gänge sind der Gipfel. Es verlangt Präzision im Timing und aktiviert deine Gehirnzellen, während du versuchst, den richtigen Weg zu finden, und es sieht unglaublich schön aus und klingt fantastisch. Und als Nomada mit einer Kampfszene, in der Gegner nur erscheinen, wenn der Raum beleuchtet ist, das Sahnehäubchen setzt, wird klar, dass sie ein ganz besonderes Talent haben, Emotionen mit cleverer Gestaltung zu verbinden.

So endet Neva Prolog kraftvoll und geht von großartig zu ausgezeichnet. Dennoch fühlt sich die Erweiterung etwas kurz an. Nicht in Bezug auf den sehr niedrigen Preis, sondern im Zusammenhang damit, dich in die Welt zu saugen und dich emotional zu aktivieren. Die Geschichte, wie der Wolf und die Frau sich trafen, fehlt die Überraschung und Kraft, die es eher wie eine Notwendigkeit denn als guten Vorwand erscheinen lassen würden, ins Universum zurückzukehren. Und dann muss ich zugeben, dass meiner Meinung nach der höhere Schwierigkeitsgrad nicht wirklich zu einem Spiel wie Neva passt, das eher erlebt als bezwungen werden soll.

Das gesagt, Neva Prolog ist eine wunderbare Möglichkeit, anderthalb Stunden zu verbringen, und der Abschnitt mit den beleuchteten Tresoren wird mir noch lange im Gedächtnis bleiben.