Neva ist jetzt auf Katalanisch verfügbar

Wenn Sie außerhalb Spaniens leben, sind Sie vielleicht nicht mit der sprachlichen Vielfalt vertraut, aber neben Spanisch sind Katalanisch, Galizisch und Baskisch Amtssprachen, obwohl sie hauptsächlich in bestimmten Regionen verwendet werden. Nichtsdestotrotz ist Katalonien ein wichtiges Bevölkerungszentrum und in der Tat der Ort, an dem praktisch die Hälfte der spanischen Videospielentwicklung stattfindet.

Deshalb ist es sinnvoll, dass Videospiele neben Spanisch auch Optionen in anderen Amtssprachen haben sollten, wenn es eine ausreichende Nachfrage danach gibt. Nomada Studio wollte einen Schritt nach vorne machen und Conrad Roset hat bestätigt, dass man jetzt Neva lokalisiert ins Katalanische spielen kann.

Wenn Sie mehr über Neva und seine Entwicklung erfahren möchten, finden Sie hier unser Interview mit Roset.