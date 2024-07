Neuwagen, die in der EU verkauft werden, werden mit permanenten Geschwindigkeitsbegrenzern ausgestattet sein

HQ

Es liegt auf der Hand, dass die Kraftfahrzeug- und Autobahnüberwachungsbehörden in der Europäischen Union und in Nordirland der Meinung sind, dass die derzeitige Liste von Systemen zur Bekämpfung von Geschwindigkeitsüberschreitungen die anstehende Aufgabe nicht ganz erfüllt. Um dies zu beheben, wird ab dem 7. Juli eine Reihe neuer Geschwindigkeitsbegrenzungssysteme in alle Neuwagen eingebaut, die in der EU und in Nordirland verkauft werden.

Laut The Guardian wird das System eine Kamera an der Vorderseite jedes Autos sehen, die in Kombination mit der Navigationstechnologie Verkehrsschilder liest und feststellt, ob Sie zu schnell fahren oder nicht, und dann einen Alarm auslöst, wenn dies der Fall ist. Im Gegensatz zu früheren Maßnahmen wie dieser wird es jedes Mal wieder aktiviert, wenn der Automotor neu gestartet wird, was bedeutet, dass Sie nicht einmal versuchen können, die Funktion zu umgehen.

Einige andere Funktionen sind auf dem besten Weg, irgendwann ebenfalls obligatorisch zu werden, darunter die automatische Spurhaltung und die automatische Notbremsung, die für die Fahrer zweifellos eine ziemlich erschütternde und überraschende Funktion sein wird, wenn sie in neuen Fahrzeugen durchgesetzt wird.

WH_Pics

Werbung: