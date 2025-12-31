Neuseeland wird zum zweiten Land, das 2026 willkommen heißt

HQ

Neuseeland war 2026 nach Kiribati das zweite Land, das klingelte, mit einem atemberaubenden Feuerwerk, das die Skyline von Auckland erhellte. Der ikonische Sky Tower der Stadt, das höchste Bauwerk des Landes mit 240 Metern, bildete das Herzstück der fünfminütigen Show mit 3.500 Feuerwerkskörpern, die von verschiedenen Etagen abgefeuert wurden.

Menschenmengen von Einheimischen und Besuchern versammelten sich, um eine der ersten großen Neujahrsfeierlichkeiten weltweit zu erleben. Die Darbietung war Teil der traditionellen frühen Feierlichkeiten Neuseelands, nach den Chatham-Inseln, die das neue Jahr vor dem Rest des Landes einläuten.

Kleinere Gemeinschaftsveranstaltungen auf der Nordinsel wurden wegen vorhergesagter Gewitter abgesagt, aber die Sky Tower Show fand statt und zog internationale Aufmerksamkeit auf sich, als die ersten großen Städte der Welt 2026 willkommen heißen.

