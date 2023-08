Neuseeland genehmigt Microsofts Fusion mit Activision Blizzard King

HQ

Ein anderer Markt hat nun die Übernahme von Activision Blizzard King durch Microsoft im Wert von 68,7 Milliarden US-Dollar genehmigt. Nachdem es den USA Federal Trade Commission nicht gelungen ist, den Deal zu stoppen, und mit der European Commision an Bord und der Competition and Markets Authority des Vereinigten Königreichs, die so aussieht, als würde sie ihre frühere Blockade aufheben und den Deal schließlich genehmigen, hat nun Neuseelands Auch Commerce Commission hat dem Deal zugestimmt.

In einer kurzen Pressemitteilung auf ihrer Website heißt es in der Commerce Commission: "Wir sind davon überzeugt, dass der Zusammenschluss wahrscheinlich nicht zu einer wesentlichen Verringerung des Wettbewerbs auf einem Markt führen wird."

In Bezug auf die Frage, wie es zu dieser Entscheidung kam, stellte die Commission fest, dass sie sich "auf die Bedeutung von Activision-Spielen (wie Call of Duty, Overwatch und World of Warcraft) für neuseeländische Spieler konzentrierte und ob Microsoft wahrscheinlich Konkurrenten wie Sony und NVIDIA davon abhalten würde, diese Spiele auf Konsolen und auf Cloud-Plattformen anzubieten".

Abschließend fügte der Vorsitzende von Commission, Dr. John Small, hinzu: "Während Activision-Spiele, insbesondere Call of Duty, bei neuseeländischen Spielern beliebt sind, haben unsere Untersuchungen nicht ergeben, dass sie wahrscheinlich ein 'Muss' sind, um mit Microsoft in Neuseeland zu konkurrieren."

Lange Rede, kurzer Sinn: Eine weitere Region ist bei der Mega-Fusion mit an Bord, was den Druck auf die Entscheidung, die die britische CMA spätestens im Oktober treffen muss, noch weiter erhöht.