Neun versteckte Perlen im Xbox Game Pass

Auf Gamereactor könnt ihr Kritiken von Spielen nach Format und Wertung sortieren und dadurch erhaltet ihr jede Menge Hits für eure Lieblingsplattform. Natürlich könnt ihr dann noch schauen, welche der Titel im Xbox Game Pass oder via PS Now verfügbar sind, aber in der Realität können wir natürlich nicht jedes Spiel testen, das erschienen ist.

Daher gibt es noch einige unentdeckte Perlen für beide Dienste, die wir entweder gar nicht besprochen haben oder die vor so langer Zeit mal Thema waren, dass sie ein wenig in Vergessenheit geraten sind. Außerdem wird an manchen Spielen immer weiter gearbeitet und ein zum Release nur mittelmäßiges Spiel kann ein oder zwei Jahre später vielleicht ein echter Hit sein.

Genau deswegen wollen wir euch eine kleine Auswahl unserer Favoriten für Microsofts und Sonys Abo-Dienste vorstellen. Bei so vielen Titeln ist es schwer den Überblick zu behalten, deshalb bekommt ihr hier unsere Empfehlungen mit ein paar tollen Game-Pass-Titeln, die ihr vielleicht verpasst oder übersehen habt:

You watching Werben

• Battle Chasers: Nightwar - Ihr kennt wahrscheinlich das Gefühl ein Indie-Game mit einzigartigem Design zu sehen, das ihr schon ewig zocken möchtet, nur um dann festzustellen, dass das Aussehen das einzig Tolle an dem Spiel zu sein scheint. Battle Chasers: Nightwar wirkt auf dem ersten Blick, als gehöre es in diese Kategorie, bietet jedoch ein hervorragendes Strategie-Gameplay. Das liebenswerte RPG erinnert an längst vergangene Zeiten, allerdings mit moderner Grafik und epischen Bosskämpfen.

• Blazing Chrome - Konami versteht immer noch nicht so ganz, warum Contra/Probotector damals so gut war und der Rest der Industrie ignoriert die klassischen Run 'n Guns einfach. Glücklicherweise springt Joysmasher mit Blazing Chrome in die Bresche. Es bietet nichts, was wir nicht schon gesehen hätten, aber genau dieses Gefühl der Bekanntheit lieben wir so sehr - es fühlt sich wirklich wie der vergessene Zwilling von Super Probotector an. Bringt vielleicht noch einen Couch-Kumpel für ein bisschen klassische Koop-Action mit.

• Children of Morta - Es gibt keine Knappheit bei den sogenannten Roguelikes, aber längst nicht alle sind gut und nur wenige hervorragend. Mit der Bergson-Familie stehen wir eine tolle Geschichte mit unzähligen Dungeons durch. Erwartet ein spannendes Koop-Abenteuer mit endlosen Monsterhorden, Ausrüstung und magischen Fähigkeiten. Das Spiel hat viel Persönlichkeit und eine tolle Story und wer vielleicht noch auf lokalen Koop steht, sollte es nicht verpassen.

• Frostpunk: Console Edition - Strategietitel haben auf den Konsolen manchmal so ihre Schwierigkeiten und die Geschichten lassen häufig zu wünschen übrig. Nicht so bei Frostpunk, denn 11 Bit Studios haben sich ins Zeug gelegt und ein Spiel erschaffen, das viele Konsolenbesitzer übersehen haben könnten. Es spielt sich perfekt mit dem Controller und wir haben viele schlaflose Nächte damit verbracht, unsere Kolonie am Leben zu erhalten. Nehmt euch das Spiel vor, wenn ihr wirklich viel Zeit mitbringt.

• Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut - Eine überraschende Wahl? Vielleicht, aber zu diesem Plattformer kehren wir immer wieder auch nach langer Zeit zurück. Viele überrascht der Vorschlag oder sie wissen gar nicht von der Existenz dieses Spiels. Es ist ein hervorragender 2D-Plattformer mit nettem Twist und toller Musik. Es ist vielleicht nichts für jüngere Spieler, denn es ist eine große Herausforderung mit schwierigen Kämpfen, aber für alle anderen ist es eine Energiepille, die euer Leben besser machen wird.

• Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Uns wurde nie langweilig mit Yuki, dem Assassinen, auf den Dächern sitzend potentiellen Opfern aufzulauern. Tatsächlich bietet Shadow Tactics: Blades of the Shogun nicht weniger als fünf Attentäter, die in wunderschönen japanischen Umgebungen ihre Ziele in einer Art strategischem Puzzle ausschalten (wie im klassischen Commando). Das ist ein sehr befriedigendes und unterhaltsames Abenteuer und wir haben beim Spielen mehrmals überlegt, ob wir unseren Bürojob gegen eine Ninja-Ausbildung eintauschen sollten.

• Shadow Warrior 2 - Manchmal ist es schwer zu verstehen, warum manche Spiele nicht populärer sind. Zum Beispiel Shadow Warrior 2: Es bietet brutale Action, solide Kämpfe, tolles Gameplay, Koop und eine Prise stilvoller Gewalt. Es hätte den Erfolg verdient, statt ein anonymes Abenteuer zu sein, das viele Spieler verpasst haben dürfen. Es ist im Game Pass erhältlich und die Chance ist groß, dass euch eine verrückte Reise bevorsteht.

• Steamworld Dig 2 - Vielleicht gehört Thunderfuls Steamworld Dig nicht auf diese Liste, auf der nur versteckte Perlen stehen sollten, aber da dieses Spiel vor allem mit Nintendos Plattformen assoziiert wird, scheinen überraschend viele Spieler nichts davon zu wissen, dass dieser Titel auch für die Xbox One erhältlich ist. Das ist aber Fakt und deshalb solltet ihr es spielen, denn es gehört zu den besten Metroidvania-Abenteuern unserer Zeit.

• Westerado: Double Barreled - Selten sah ein Spiel so billig aus und war am Ende doch so meisterhaft (vielleicht abgesehen von Stardew Valley). Wir sprechen von einem Western-Abenteuer in dem unsere Entscheidungen eine große Rolle spielen, mit toller Musik und einer Welt voller interessanter Charaktere und Orte. Taucht in das Abenteuer ein, genießt die verschiedenen Enden, findet geheime Areale, schaltet mehr spielbare Charaktere frei und schnappt euch die vielen Achievements. Ein gemütliches Deluxe-Abenteuer, das mehr zu bieten hat, als man auf den ersten Blick glauben würde.

Die meisten Spiele auf dieser Liste sind auch für den Xbox Game Pass (Beta) auf dem PC erhältlich - mit der Ausnahme von Westerade: Doubl Barreled und Giana Sisters: Twisted Dreams - Director's Cut.