Neun Songs rütteln Just Dance 2021 wach

Das Just-Dance-Franchise wird Mitte November nach vielen Jahren die Nintendo Wii hinter sich lassen, denn der neueste Ableger kehrt trotz frischen Wind und tollen Songs nicht auf die alte Nintendo-Hardware zurück. Ubisoft hat letzte Woche einige neue Tracks für das Spiel angekündigt, die alle Besitzer aktueller Konsolensysteme vorfinden:



"Blinding Lights" - The Weeknd

"Without Me" - Eminem

"Till The World Ends" - The Girly Team

"The Weekend" - Michael Gray

"Samba de Janeiro" - Ultraclub 90

"Runaway (U & I)" - Galantis

"Bailando" - Paradisio con Dj Patrick Samoy

"Dibby Dibby Sound" - DJ Fresh & Jay Fay con Ms Dynamite

"Boy, You Can Keep It" - Alex Newell



Der Publisher erinnert noch einmal an das spezielle Abonnement "Just Dance Unlimited", mit dem zahlenden Kunden (und Nutzer der Testphase) den neuen Titel "Without Me" von Eminem schon jetzt eine Woche lang in Just Dance 20 ausprobieren dürfen. Just Dance 2021 wird am 12. November für Nintendo Switch, Playstation 4 und PS5, Xbox One, Xbox Series und Google Stadia verfügbar sein. Die Premium-Mitgliedschaft mit ihren jeweiligen Vorteilen wird auch in dieses Spiel integriert.

Was Just Dance 2020 betrifft, da hat gerade die vierte Staffel "It's Showtime" begonnen. Das übergeordnete Thema ist von Broadway-Musicals inspiriert und deshalb dürfen die Spieler zwei aufregende Events erwarten. Noch bis zum 24. September feiert das Spiel eine große Party, vom 15. Oktober bis zum 5. November folgt die anschließende Gala, die in den neuen Titel überleitet. Diese In-Game-Events stehen allen Just-Dance-2020-Spielern auf Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 und Stadia zur Verfügung.