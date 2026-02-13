Neun Personen wegen mutmaßlichen 10-Millionen-Euro-Ticketbetrugs im Louvre festgenommen

HQ

Die französische Polizei hat neun Personen wegen eines mutmaßlichen 10-Millionen-Euro-Ticketbetrugs im Louvre-Museum festgenommen, darunter zwei Mitarbeiter und mehrere Reiseleiter. Die Pariser Staatsanwaltschaft erklärte, dass einer der Festgenommenen als der Drahtzieher hinter dem beschreiben, was die Ermittler als groß angelegtes Netzwerk beschreiben, das im meistbesuchten Museum der Welt operiert. Der Louvre meldete den mutmaßlichen Betrug den Behörden, was die Ermittlungen auslöste.

Laut Beamten betraf der angebliche Betrug die wiederholte Nutzung von Tickets, wobei Reiseleiter Berichten zufolge mehrere Gruppen (darunter chinesische Besucher) mit denselben Einreisepässen mitnahmen. Überwachung und Abhörmaßnahmen sollen ein Muster des Ticketrecyclings und Bemühungen bestätigt haben, die verpflichtenden Gebühren für Vorträge als Führer zu vermeiden. Die Staatsanwaltschaft prüft außerdem Behauptungen, dass Barzahlungen an Komplizen im Museum geleistet wurden, um die Ticketkontrollen zu umgehen. Eine formelle gerichtliche Untersuchung, die im vergangenen Juni eingeleitet wurde, umfasst Vorwürfe von organisiertem Betrug, Geldwäsche und Korruption.

Die Behörden haben mehr als 957.000 € in bar und Hunderttausende Euro von Bankkonten beschlagnahmt, wobei ein Teil der Erlöse Berichten zufolge in Immobilien in Frankreich und Dubai investiert wurde. Der Fall fügt sich in eine turbulente Phase für den Louvre nach dem Juwelenraub im vergangenen Oktober und einer Reihe von Streiks von Gewerkschaften hinzu, die Renovierungen, Personalerhöhungen fordern und sich gegen die jüngsten Preiserhöhungen für Besucher außerhalb der EU stellen...