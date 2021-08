Neun eigene Screenshots aus der Back-4-Blood-Beta

HQ

Genau wie viele andere von euch haben wir in letzter Zeit Back 4 Blood gespielt, das noch bis zum 16. August eine Beta-Phase abhält. Manch einer interessiert sich für das Spiel, kann an der Aktion aus irgendeinem Grund aber nicht teilnehmen. An diese Nutzer denken wir natürlich auch.

Wir haben euch bereits jede Menge Gameplay-Eindrücke und Tipps und Tricks mitgebracht, doch für analoge Spieler gibt es diesmal auch ein paar spoilerfreie Screenshots von unserem Abenteuer. Auf den neun Bildern seht ihr, wie das "fertige" Back 4 Blood auf einer Xbox Series X aussieht.

Der Zombie-Shooter erscheint am 12. Oktober für PC, Playstation 4/5 und Xbox One/Series. Es ist auch ab Tag 1 im Xbox Game Pass enthalten, könnt das Spiel also im Abo von Microsoft (10 Euro im Monat) nutzen.