Neun DLC-Charaktere im Season Pass von One Piece: Pirate Warriors 4

Im März 2020 lädt One Piece: Pirate Warriors 4 von Koei Tecmo und Bandai Namco erneut in die Welt der Strohhutpiraten ein. Die Geschichte von Eiichiro Oda wird dabei in Form der Musou-Massenschlachten illustriert, die Handlungsbögen von Whole Cake Island und Wano sind im Spiel enthalten (obwohl der aktuelle Arc im Manga noch läuft).

Es sind bereits 31 spielbare Charaktere für das Actionspiel bestätigt worden, außerdem steht offenbar eine große Menge an Zusatzinhalten bereit. Die Steam-Produktseite lädt zum Vorbestellen eines Season-Passes ein, der Zugang zu neun weiteren Spielfiguren garantiert. Es wird nicht erwähnt, wer auf diese Weise konkret ins Spiel gelangt oder wann die weiteren Charaktere geplant sind, allerdings müssen Käufer etwa 25 Euro dafür zahlen.

An dieser Stelle wollen wir daran erinnern, dass Vorbesteller sowohl auf dem PC als auch auf Xbox One, Nintendo Switch oder Playstation 4 Kleidung im Dynasty-Warriors-Stil für Trafalgar Law und Boa Hancock bekommen. Außerdem soll es frühen Zugang zum Spiel geben und die Vinsmoke-Brüder sind als Bonus ebenfalls enthalten. One Piece: Pirate Warriors 4 wird auch eine große Sammleredition im physischen Format bekommen.