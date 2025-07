Neun Comics, die jeder Batman-Fan lesen sollte

HQ

Dank der Bemühungen von Christopher Nolan und Matt Reeves und dem Entwickler Rocksteady ist Batman in letzter Zeit zum bemerkenswerten Superhelden geworden. Die Fans haben die Abenteuer von Bruce Waynes Rächerfigur schon immer geliebt, aber was DC betrifft, war Batman in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten so ziemlich der einzige Charakter, der außerhalb der Comicseiten wirklichen Erfolg hatte. Nur weil er eine popkulturelle Ikone ist, heißt das noch lange nicht, dass die Comics, in denen er die Hauptrolle spielt, an Qualität verlieren. Vielmehr sind sie einige der besten von DC, und hier sind nur neun Optionen, die beweisen, wie komplex ein Charakter, dass Batman wirklich ist.

Batman: Das erste Jahr

Thematisch macht es Sinn, mit Frank Millers Entstehungsgeschichte zu beginnen, da sie so ziemlich der Goldstandard Batman Ursprungsgeschichte bleibt. Das erste Jahr hält genau das, was es verspricht, es zeichnet das erste Jahr der Abenteuer der Batman auf, in dem er seine Verbrechensbekämpfung beginnt und es auf seinem Weg mit immer gewalttätigeren und skrupelloseren Schurken aufnimmt. Es ist verwurzelt, düster und, wie man es von einer Batman Geschichte erwarten würde, dunkel. Was will man mehr?

Batman: Das lange Halloween

Es gibt auch einen thematischen Grund, warum wir Das lange Halloween hier ausgewählt und platziert haben, und zwar dass es sich im Wesentlichen um eine Das zweite Jahr Geschichte handelt. Er folgt einem ganzen Kalenderjahr und zeigt, wie Batman einen Mörder aufspürt und stoppt, der es auf viele Mitglieder der kriminellen Elite von Gotham abgesehen hat. Dies ist eher eine verblüffende Detektivgeschichte als Das erste Jahr, in der Batman Fäden und Hinweisen folgt, während er seine Reise fortsetzt, um Der größte Detektiv der Welt zu werden.

Batman: Ein Todesfall in der Familie

Eine der früheren Geschichten, in denen der Dark Knight auftrat, Ein Todesfall in der Familie vorkamen, erforscht die erschütternde Wendung der Ereignisse, die dazu führte, dass die Joker Jason Todd, den ersten Robin, töteten. Darin jagt Batman den ikonischen Psychopathen quer durch die Welt und versucht, ihn davon abzuhalten, gefährliche Waffen zu verkaufen, um schnelles Geld zu verdienen, das seine Angstmacherei weiter finanzieren würde. Dies führt jedoch bald dazu, dass Robin in der Schusslinie steht und Batman nicht in der Lage ist, Robin zu retten, was als weiteres Beispiel dafür dient, warum Joker bis heute der größte Erzfeind von Batman ist.

Batman: Knightfall

Zugegeben, eine Zeit lang sah es so aus, als würde Bane die größte Bedrohung für Batman werden, etwas, das Knightfall dokumentiert. Er erforscht die Herkunft des mächtigen Bösewichts und zeigt, wie er zu Gotham City kam, Bruce Wayne quälte, indem er hinter den Kulissen die Fäden zog, und schließlich, als Batman am schwächsten war, ihn geistig und körperlich brach. Wenn ihr euch gefragt habt, woher Nolan die Inspiration für The Dark Knight Rises hat, ist dies die Geschichte, auch wenn der Film nicht die letzteren Ereignisse untersucht, bei denen Jean-Paul Valley (auch bekannt als Azrael) die Kutte übernahm und zu einem viel skrupelloseren und bösartigeren Batman 2.0 wurde, etwas, das der besiegte Bruce Wayne nicht tatenlos hinnehmen konnte.

Batman: Killing Joke - Ein tödlicher Witz

Wir haben gerade erst die Geschichte empfohlen, in der Joker Robin tötet, warum also nicht darauf aufbauen mit der, in der Joker Barbara Gordon dauerhaft verkrüppelt, oder wie ihr Alter Ego genannt wird, Batgirl/Oracle. Killing Joke erkundet, wie Joker geboren und in den Wahnsinn getrieben wurde, es sieht, wie er sich weiterhin rächt, indem er Chaos in Gotham City verursacht und sogar Commissioner Gordon als Geisel nimmt, wobei er Barbara in die Wirbelsäule schießt, und dann sieht, wie Batman sich der Rettung des wichtigen Stadtbeamten und seines lieben Freundes nähert. Es ist eine viel flottere Geschichte als einige, die ihr auf der Liste vorausgegangen sind, aber genauso unterhaltsam.

Batman: Hush

Suchst du nach einem weiteren schönen Beispiel für den Batman, als den ihn viele heute kennen? Lenken wir deine Aufmerksamkeit auf Hush, eine großartige Geschichte, in der Bruce Wayne von einem neuen Bösewicht gequält wird, der viele der bekanntesten Gauner Gothams und sogar Bruces Verbündete nach seinen Launen verdreht hat. Aber wer ist dieser maskierte Mann, dieser Drahtzieher, der mit Verbrechen umgeht wie ein Chirurg mit dem Skalpell? Das ist genau das, was Batman in dieser komplexen Geschichte herausfinden soll, in der Bruce seine hervorragenden detektivischen Fähigkeiten einmal mehr auf die Probe stellt.

Batman: The Court of Owls Saga

Wir lieben eine Batman Geschichte, in der Bruce Wayne ein verblüffendes Rätsel lösen muss, und wenn Sie das auch tun, dann ist The Court of Owls Saga ein Muss. Hier finden wir eine Batman, die von der Vorstellung gequält wird, dass es im Zentrum von Gotham City eine mächtige Organisation gibt, die ihre Fäden zieht und sie befehligt, eine Organisation, die nirgendwo auf dem Papier existiert. Ist es also echt? Bruce denkt das auf jeden Fall und nachdem er genug Steine umgeworfen hat, findet er sich der Gnade dieser Gruppe ausgeliefert und als Beute ihres mächtigen Agenten, eines Kriegers, der Batman über seine Grenzen hinaus treibt.

Batman: Die Rückkehr des Dunklen Ritters

Für viele ist dies die Geschichte, die Batman definiert, seine größte Geschichte. Sie stammt von Miller, dem gleichen Autor, der Das erste Jahr geschrieben hat, und folgt einem viel älteren Batman, einem pensionierten Helden, der inmitten von Gotham City durch die Hände unaufhaltsamer Krimineller immer mehr in Unordnung gerät, beschließt, seine staubige Kutte aus der Kommode zu holen und als Batman zurückzukehren, um die Herzen der kriminellen Unterwelt in Angst und Schrecken zu versetzen und ein Gefühl der Hoffnung in die Guten zu beschwören und ehrliche Zivilisten. Es ist eine brutalere Version von Batman, die hier vorgestellt wird, eine, die ausreichte, um zu zeigen, dass Comics viel mehr als nur Unterhaltung für Kinder sein können, als sie ursprünglich in den 1980er Jahren veröffentlicht wurden. Bis heute, fast 40 Jahre später, ist es eine der wichtigsten Comic-Lektüren.

Der Batman, der lacht

Ehrlich gesagt, ist dies nicht annähernd so ikonisch oder gut geschrieben wie Die Rückkehr des Dunklen Ritters, aber Der Batman, der lacht ist definitiv eine denkwürdige Geschichte, allein schon wegen der Charaktere, die es einführt. Die Prämisse ist einfach. Ein Multiversal Batman ist in Bruce Waynes Realität angekommen, nur dass dies nicht das Caped Crusader ist, das wir kennen, es ist eine verdrehte und verleumdete Version, die durch den Wahnsinn der Joker korrumpiert wurde, nachdem er dem Gauner endlich ein dauerhaftes Ende gesetzt und seine einzige Regel gebrochen hat, indem sie einen Mord begangen hat. Er sieht, wie dieser Batman, der lacht, Bruces Welt angreift und jeden tötet, der sich ihm in den Weg stellt, hauptsächlich zum Spaß, und das alles, während er von einer ebenso tödlichen Schusswaffe schwingenden Alternative Batman bekannt als The Grim Knight, die sich an einem Commissioner Gordon rächen will, um sich an demjenigen zu rächen, der seinem eigenen tödlichen und effektiven Verbrechensbekämpfungsstil in seiner eigenen Welt ein Ende gesetzt hat. Unnötig zu erwähnen, dass Batman an seine Grenzen gebracht wird wie nie zuvor, indem er nicht nur eine, sondern zwei tödliche Versionen seiner selbst überwinden muss, um den Tag zu retten.

Haben wir irgendwelche Batman-Comics verpasst, die du als ein Muss betrachtest? Wenn ja, lässt uns in den Kommentaren unten wissen.