Neun bitterböse Minuten aus Evil Genius 2: World Domination

You're watching Werben

Aus Großbritannien erreicht uns heute ein sonniger Ausblick auf das Strategiespiel Evil Genius 2: World Domination. Die beiden Rebellion-Entwickler Rich Edwards (Lead Designer) und Ash Tregay (Game Producer) zeigen uns in einem kommentierten Gameplay-Video ein paar Spielmechaniken der kommenden Fortsetzung.

Die Entwickler weisen zum Beispiel auf einige Besonderheiten hin, die man beim Aufbau der eigenen Basis beachten sollte. Wir müssen zuerst einmal sicherstellen, dass unsere kriminellen Aktivitäten ausreichend finanziert werden und das erfordert, dass wir unser sicheres Versteck verlassen (oder zumindest Handlanger aussenden).

In Nebenmissionen schaltet man neue Spieloptionen (Fallen, Agenten und mehr) frei, was auch narrativ eingebunden wird. Natürlich bleiben unsere Verbrechen nicht lange unentdeckt und deshalb müssen wir die eigene Basis vor neugierigen Augen, Spürnasen und feindlichen Geheimagenten schützen. Ihr müsst also an verschiedenen Fronten daran arbeiten, dass niemand zu viele Fragen stellt. Vier Superschurken mit einzigartigen Fähigkeiten helfen euch dabei.