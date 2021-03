Neuigkeiten zur Age-of-Empires-Serie am 10. April geplant

You're watching Werben

Relic Entertainment und World's Edge bestätigten am Nachmittag, dass es am 10. April um 18:00 Uhr eine Präsentation zu den aktuellen Projekten der Age-of-Empires-Serie geben wird. Das Ereignis wird uns Neuigkeiten und Gameplay von Age of Empires IV offenbaren, sich gleichzeitig jedoch auch um die jüngeren Teile der Marke kümmern. Konkret soll es zum Beispiel mehr Updates für Age of Empires II: Definitive Edition und Age of Empires III: Definitive Edition geben. Hoffentlich bedeutet das, dass wir uns auf viele Dinge freuen können, während wir auf den vierten Teil warten.