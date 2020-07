NIS America hat uns vor ein paar Tagen neues Trailer-Material zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV präsentiert, dem Endspiel des Erebonia-Kapitels dieser epischen JRPG-Saga. Das Video ermöglicht es neuen Spielern, die Helden der Geschichte kennenzulernen und zeigt, wie ihre englischen Stimmen klingen werden. Trials of Cold Steel IV wird bereits am 27. Oktober auf Playstation 4 veröffentlicht und im nächsten Frühjahr auf Nintendo Switch und PC folgen.

