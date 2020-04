Neuester Patch für Ori and the Will of the Wisps behebt Abstürze und Fehler

Ori and the Will of the Wisps ist schon jetzt eines der schönsten und bewegendsten Spiele des Jahres 2020, doch abgesehen von den Ähnlichkeiten mit dem Original wurde es...

Ori and the Will of the Wisps soll viel größer werden als sein Vorgänger

am 27. Februar 2020 um 13:39 NEWS. Von Magnus Groth-Andersen

Eines der am meisten erwarteten Spiele des Frühlings wird Ori and the Will of the Wisps sein, das uns schon am 11. März auf Xbox One und PC erreicht. Der narrative...