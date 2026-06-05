Neuester Blick auf Assassin's Creed: Black Flag Resynced bietet Seekrieg und idyllische Strände

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Eines der größten Spiele, das nächsten Monat erscheinen wird, ist das lang erwartete Remake von Assassin's Creed IV: Black Flag, bekannt als Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Mit dem legendären Spiel und dem Meisterassassinen Edward Kenway an der Spitze wird dieses Remake die beliebte Handlung bewahren und sie mit modernen Grafiken und Performance bereichern, was letztlich eine unverzichtbare moderne Alternative zum beliebten Teil der größeren Serie darstellt.

Wir wussten, dass Black Flag Resynced beim Summer Game Fest Showcase auftreten würde, und wir haben nun genau den Trailer gesehen, der für die Veranstaltung versprochen wurde. Dieser Clip vereint eine Reihe intensiver Seeschlachten mit der Freiheit, üppige Dschungel zu erkunden, und lässt dabei nebenbei Zeit für beneidenswerte Chill-Sessions an den goldenen Stränden der Karibik.

Da viel geplant ist und das Spiel nur noch einen Monat am 9. Juli veröffentlicht wird, kannst du unten den neuesten Trailer zum Spiel sehen. Und verpassen Sie nicht unsere kürzliche vollständige Vorschau sowie unser Interview mit den Entwicklern hinter dem Projekt.