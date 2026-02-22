Neueste Overwatch Kurzfilm erklärt, wie Brigitte das Jetpack Cats Jetpack Cat gebaut hat

HQ

Wie um alles in der Welt ist Overwatch s neuester Support-Held tatsächlich auf sein Luftfahrzeug gestoßen? Wie kam es dazu, dass Fika die Katze einen Anzug steuerte und zur Jetpack-Katze wurde? Das sind Fragen, die wir schon seit einiger Zeit stellen, wobei Blizzard gelegentlich weitere Informationen in Form von Ausschnitten teilt wie, dass dies kein hochintelligentes Wesen wie Winston oder Hammond (Wrecking Ball) ist, sondern einfach eine Katze... in einem Jetpack...

Jedenfalls hat die Frage, auf die wir alle eine Antwort wollten, endlich genau das. In einem neuen animierten Kurzfilm, einem Video, das von Brigittes Synchronsprecherin Matilda Smedius gesprochen wird, erfahren wir, wie der Nahkampf-Support-Held den Jetpack Cats Jetpack Cat entworfen und gebaut hat. Im Video spricht Brigitte über und beantwortet sie spannende Fragen wie, wie man einen Flugstock für ein Wesen ohne aufposierbare Daumen baut, wie er um Fika die Katze passt, ob das Jetpack einzelne Projektile oder eine Gruppe abfeuert, ob sie Projektile oder "purrjectiles" genannt werden. All diese fesselnden Fragen und noch mehr wurden beantwortet.

Du kannst unten diesen neuen Kurzfilm sehen, der andeutet, dass im Spiel in Overwatch mehr Jetpack Cat-Erzählung und -Hintergrundgeschichte erzählt und erforscht wird. Melden Sie sich also unbedingt an, um mehr Informationen zu erhalten.

Und für mehr über Jetpack Cat sollten Sie unseren aktuellen Bericht nicht verpassen, in dem wir darüber sprechen, wie Skins nach den Katzen des Blizzard-Entwicklers modelliert werden und wie das Jetpack in einer alternativen Welt stattdessen ein UFO oder ein Mechsuit hätte sein können.