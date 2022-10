Neueste Geschichten aus den Outlands enthüllt Apex Legends nächsten Charakter

HQ

Respawn Entertainment hat die nächste Legende enthüllt, die in seinem beliebten Battle Royale-Titel Apex Legends erscheinen wird. Der Charakter, der in einer brandneuen Geschichte aus den Outlands gezeigt wird, ist als Catalyst bekannt und wird am 1. November erscheinen, wenn die Eclipse-Saison beginnt.

Uns wird gesagt, dass Catalyst eine "defensive Legende" ist, die eine "bemerkenswerte, fast magische Kontrolle über Ferrofluid" hat. Wie sie diese Fähigkeit erworben hat, erzählt der Trailer zu Geschichten aus den Outlands, der sich hauptsächlich um Kristalle dreht und den Mond des Planeten Boreas schützt, der als Cleo bekannt ist.

Wie üblich werden wir in den kommenden Wochen mehr über Catalyst erfahren, wenn Respawn Gameplay veröffentlicht und Trailer für den Charakter und die neue Saison veröffentlicht.