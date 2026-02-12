Neueste Friendslop-Sensation Yapyap erreicht 500.000 verkaufte Exemplare in nur einer Woche

Wir müssen für diese Spiele ein anderes Label als Friendslop finden, denn das spielt wirklich herunter, wie erfolgreich diese Titel sein können, wenn sie ins Schwarze fallen. Yapyap ist das jüngste Beispiel für ein günstiges Koop-Spiel, das vielleicht nicht mehr als ein paar Stunden Spaß hat und es geschafft hat, eine breitere Community insgesamt zu beeindrucken.

Wie der Entwickler Maison Bap auf Steam gepostet hat, hat sich das Spiel bereits 500.000 Mal verkauft. Gerade erst am 3. Februar erschienen, ist dies eine beeindruckende Verkaufsmarge und zeigt, dass selbst wenn wir immer mehr Friendslop-Titel im Steam-Store sehen, einige Spiele sich über die wachsenden Menschenmengen herausragen können.

Yapyap ist ein bisschen wie Mage Arena trifft R.E.P.O. Bis zu sechs Spieler finden sich als Möchtegern-Magier wieder, die von einem Zauberer beschworen werden, um den Turm ihres Rivalen zu überfallen. Du musst so viel Chaos wie möglich im Turm stiften und dann lebend herauskommen, ohne von den Monstern und Bestien in der gegnerischen Basis gefressen zu werden. Es nutzt Sprachsteuerung, um Zauber wirken zu können, und obwohl es wie bei vielen anderen Friendslop-Spielen hier und da einige Schwachstellen zeigt, arbeiten die Entwickler daran, uns in naher Zukunft mehr von Yapyap zu geben.