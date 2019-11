Neueste Erweiterung von Total War: Warhammer II heißt The Shadow & The Blade

The Creative Assembly haben gestern eine neue Erweiterung für Total War: Warhammer II angekündigt, die auf den Namen The Shadow & The Blade hört. Fans dürfen sich auf die bekannten Formate einstellen: zwei legendäre Lords und eine neue Kampagne werden mit dem DLC ins Spiel gelangen, sobald das am 12. Dezember im Steam-Shop landet. Die neuen Fraktionen sind Clan Eshin (Skaven mit frischen Einheiten) mit dem legendären Attentäter Deathmaster Snikch, sowie Hag Graef (das sind Dunkelelfen, ebenfalls mit tatkräftiger Verstärkung) unter der Führung von Malus Darkblade. Beide Fraktionen treffen in einer "verwobenen Kampagne" aufeinander, beschreibt der Entwickler.

Das alles wird an ein kostenloses Update gekoppelt, das auch diejenigen Spieler bekommen, die kein weiteres Geld für das Spiel ausgeben möchten. Bretonnia bekommt mit Repanse de Lyonesse und Henri Le Massif gleich zwei neue, legendäre Helden. Creative Assembly soll es sogar geschafft haben, dass die Rundenzeigen in bestimmten Situationen um bis zu 60 Prozent schneller ausfallen, was eine fantastische Entwicklung wäre. Weitere Informationen zu den Inhalten, die mit den kostenpflichtigen Zusatzkampagnen Eye of the Vortex und Mortal Empires kompatibel sind, findet ihr auf der Webseite des Studios.