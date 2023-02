Neueste Ant-Man erhält zweitniedrigste MCU-Punktzahl aller Zeiten auf Rotten Tomatoes

HQ

Gestern war der Kinostart von Ant-Man and the Wasp: Quantumania, aber es hat leider einen wirklich wackeligen Start hingelegt. Die Review-Aggregator-Seite Rotten Tomatoes stuft den Film als den zweitschlechtesten aus dem Marvel Cinematic Universe aller Zeiten ein. Nur Eternals hat es geschafft, eine niedrigere kombinierte Punktzahl zu erzielen.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat Ant-Man and the Wasp: Quantumania eine Punktzahl von 51%, wobei Eternals bei 47% liegt. Hier im Gamereactor-Netzwerk haben wir sehr unterschiedliche Meinungen über den Film, wobei wir ihn mit 8 bewerten und unsere schwedischen Kollegen ihn nicht mögen und ihm nur eine 4 geben.

Habt ihr Ant-Man and the Wasp: Quantumania schon gesehen und was haltet ihr von den MCU-Bemühungen in letzter Zeit?