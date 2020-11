Neues zu Cyberpunk 2077s sexuellen Inhalten

You're watching Werben

Im Laufe der Jahre haben wir hier auf Gamereactor tausende von Vorschauen geschrieben. Wenn wir die Möglichkeit erhalten, ein kommendes Spiel auszuprobieren, fokussieren wir uns meist auf die Hauptmechaniken. Doch mit nur wenigen Wochen, die uns von der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 trennen, hat sich Gamespot für einen anderen Ansatz entschieden.

Anstatt Augmentierungen auszuprobieren, Night City zu beobachten und schnelle Autos zu fahren, haben sie sich für ein wenig Action entschieden. Im Bett. Mit CD Projekt Red, die ihnen dabei zugeschaut haben. Doch tatsächlich konnten wir einiges von Gamespots Erfahrungen lernen. Falls ihr vorhabt, euch in Cyberpunk 2077 zu vergnügen, solltet ihr euch in den Kabuki Bezirk begeben, bei denen ihr jede Menge Sexarbeiter verschiedenster Gender antreffen könnt. Wie wir bereits in der Vergangenheit berichtet haben, könnt ihr das Aussehen eurer Geschlechtsteile während der Charaktererstellung anpassen. Vielleicht ist es also nicht all zu überraschend, dass es auch jede Menge Möglichkeiten gibt, bei denen wir diese in Aktion sehen können?

Am Ende fügt Gamespot hinzu, dass ''Protagonist V und seine Partner es in einer Reihe verschiedenster Positionen tun'', doch ''alles in 30 Sekunden oder weniger vorbei ist, was nicht unbedingt positiv für Vs Ausdauer spricht''.