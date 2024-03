Neues Xbox-Partner-Event für diese Woche bestätigt

HQ

Im Januar hatte Microsoft einen Showcase, bei dem sie einige ihrer kommenden Spiele zeigten und darüber sprachen, wobei sie sich auf ihre eigenen Angebote konzentrierten. Aber natürlich sind auch viele Titel von Drittanbietern auf dem Weg, und mit diesen im Hinterkopf hat Microsoft jetzt ein 30-minütiges Event angekündigt, das sie Xbox Partner Preview nennen.

Zu den Spielen, die bestätigt wurden, gehören Tales of Kenzera: Zau, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess und The First Berserker: Khazan, aber es wird natürlich noch mehr Titel geben.

Also, wann geht das los? Diesen Mittwoch um 18:00 Uhr GMT / 19:00 Uhr MEZ. Aber erwarte nicht, dass du die erste Starfield Erweiterung, Indiana Jones and the Great Circle oder ähnliches siehst - denn wie bereits erwähnt, konzentriert sich das Event auf Dritte.