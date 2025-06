Neues Western-Spiel für Mega Drive erscheint diesen Herbst

HQ

Es kommt nicht jeden Tag vor, dass wir die Gelegenheit haben, über neue Mega Drive Spiele (Genesis in den USA) zu schreiben, aber die Realität ist, dass es eines der aktivsten Retro-Formate ist, und es ist nicht ungewöhnlich, neue und überraschend aufwendige Spiele zu sehen, die Segas 16-Bit-Konsole in Höhen treiben, von denen wir nicht wussten, dass sie sie erreichen kann.

Ein Paradebeispiel dafür ist das kommende Dead & Lead von Kai Magazine Software, das noch in diesem Jahr erscheinen wird. Ein Western-Spiel, das die meisten Mega Drive-Spiele, die wir bisher gesehen haben, sowohl in Bezug auf die Grafik als auch auf den Sound schlägt, was auch der Grund ist, warum wir Ihnen jetzt davon erzählen. In der Pressemitteilung ist zu lesen:

"Dies ist ein 100% Arcade-ähnliches Spiel. Einige Stages werden sich ähnlich wie Konamis Aliens Arcade und Robocop 2 Arcade spielen, und andere Stages werden ähnlich wie Taitos Rambo 3 Arcade und Konamis G.I.-Joe Arcade spielen."

Im Folgenden könnt ihr euch ansehen, wie es aussieht und klingt, und wenn ihr einen neuen Mega Drive-Titel (der im September erscheint) vorbestellen möchtet, könnt ihr dies hier tun. Es stehen verschiedene Cover zur Auswahl, je nachdem, welche Region Sie bevorzugen und ob Sie ein neues oder altes Design wünschen.

Wir denken, dass dies ein großartiges Sammlerstück sein wird, also sichern Sie sich Ihr Exemplar, wenn Sie ein echtes Mega Drive-Spiel mit Plastikhülle und Bedienungsanleitung sowie einer gut dimensionierten Patrone erleben möchten - genau wie früher.