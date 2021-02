Neues Video zur Bright-Memory-Fortsetzung "Infinite"

You're watching Werben

Vielleicht erinnert Ihr euch: Das First-Person-Actionspiel Bright Memory wurde von einer einzigen Person entwickelt. Dass es sich nicht um einen AAA-Titel handelte, war dementsprechend nicht zu übersehen, bedenkt man jedoch den Entwicklunghintergrund, war das Ergebnis mehr als beeindruckend. Beim Nachfolger Bright Memory: Infinite ist nun ein zusätzliches Team involviert, das helfen soll, den Vorgänger in jeglicher Hinsicht zu übertrumpfen. Wie das Ganze in Bewegung aussieht, zeigt nun ein neuer Trailer, den Ihr am Ende dieser News findet. Der Trailer fungiert übrigens auch als Vorstellung des bislang namenlosen Bösewichts.

Bright Memory: Infinite soll "irgenwann 2021" für PC und Xbox Series X|S erscheinen.