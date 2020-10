Neues Video zeigt fast fünf Minuten aus The Ascent, Release erst 2021

Eines der ersten Spiele, das für die neue Xbox-Generation gezeigt wurde, war The Ascent vom schwedischen Studio Neon Giant. In Science-Fiction-Umgebungen kämpfen im Spiel verschiedene Fraktionen um das Machvakuum, das durch den Kollaps eines Megakonzerns entstanden ist. Spielen könnt ihr entweder allein oder im Koop mit bis zu vier Spieler*innen.

Jetzt könnt ihr euch anhand eines fast fünfminütigen Videos einen genaueren Eindruck von The Ascent verschaffen. Außerdem wurde offiziell bestätigt, dass sich The Ascent verspätet und erst im nächsten Jahr auf dem PC, der Xbox One und der Xbox Series X/S erscheinen soll. Verpasst nicht das folgende Video!