Neues Video zeigt Cyberpunk 2077 mit über 100 Mods und Ray-Tracing Overdrive

HQ

Kürzlich hat Nvidia eine neue Form von Raytracing für Cyberpunk 2077 veröffentlicht, die es ermöglicht, eine Einstellung einzuschalten, die alle Lichter aus allen Quellen während des gesamten Spiels dynamisch macht, was, wenn Sie die Leistung haben, die Grafik dramatisch verbessert.

Nicht nur das, es gibt natürlich eine gesunde Community auf dem PC, die Mods in rasantem Tempo entwickelt, und Digital Dreams hat all dies in einem Video zusammengestellt. Das Spiel läuft hier mit über 100 installierten Mods, darunter der beliebte Superpopulation-Mod, der die Anzahl der Menschen auf den Straßen von Night City erhöht.

Es sieht ziemlich beeindruckend aus, finden Sie nicht? Sehen Sie sich das Video unten an.