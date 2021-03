Neues Update sorgt für Transmog-Option und mehr Katzen in Assassin's Creed Valhalla

You're watching Werben

In Spielen, die um eine Loot-Spirale zirkulieren, müssen sich die Spieler häufig entscheiden, ob sie stark sein oder cool aussehen wollen. Die rein visuelle Anpassungsoption "Transmogrifikation", kurz Transmog, erlaubt es euch, hässliche Gegenstände in schicke Alternativen zu verwandeln. Assassin's Creed Valhalla nimmt diesen Prozess nun ebenfalls in seinen Funktionsumfang auf. Nach Installation von Update 12.0 könnt ihr Gunnar jedes Mal 50 Silber zahlen, um das Erscheinungsbild eines Items anzupassen.

Update 12.0 bringt darüber hinaus drei neue Fähigkeiten mit sich:



Fearless Leaper: Erhöht den Wirkungsbereich und den Schaden von Sprungangriffen. Ihr könnt diese Attacken nun aus jeder Höhe ausführen, ohne Fallschaden zu erleiden.



Raven's Loot: Unser geliebter Rabe kann Dinge von Menschen und Kreaturen aufnehmen, die aus der Ferne getötet wurden.



Loot Food: In Leichen und Kadavern findet ihr häufiger Nahrung.



Darüber hinaus wird das Update dazu führen, dass mehr Katzen im Spiel zu finden sind. Die Kamera werdet ihr in Zukunft außerdem näher an das Geschehen heranbringen können (was eine tolle Kombination ist). Weitere Fehlerbehebungen und alle weiteren Infos lest ihr am besten direkt bei Ubisoft nach.